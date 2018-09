Festival Media, Create Your Own StartUp and Make It Excellent

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tinggal menghitung hari nih, Pontianak bakal rame kedatangan para Jurnalis dari seluruh Indonesia.

Mereka semua akan hadir dalam acara festival media yang akan berlangsung di Rumah Radakng Pontianak pada 21-24 September 2018.

Ada berbagai rangkaian acara akan digelar, satu diantara Workshop Gojek "Create Your Own StartUp and Make It Excellent".

Disana kamu bakal dapat banyak ilmu dan sharing bersama VP Corporate Communications Gojek, Michael Say.

Kegiatannya akan berlangsung, Jumat (21/9/2018) pukul 15.15-16.45 WIB di Aula B Rumah Radakng Pontianak.

Yuk, buruan daftar, melalui WA 085345045447 (Ramses) atau 081256453923 (Boyke).