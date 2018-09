Jauh-jauh Dari Pontianak, Harry Gagal Ajak Istri dan Putrinya Nonton Bareng Soundrenaline

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK-Soundrenaline, sebagai satu diantara festival musik bergengsi tanah air, tentunya membuat banyak orang berharap dapat menyaksikan langsung acara tersebut.

Diantara yang beruntung, bisa hadir langsung menyaksikan soundrenaline 2018 di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali pada 8-9 September 2018 kemarin ada Herry yang datang ke Bali bersama istrinya Rizky dan putrinya Qaireen.

Mereka berangkat dari Pontianak menuju Bali pada tanggal 6 September, bersama seorang teman, Banyu Susanto.

Tiba di Bali, mereka langsung menuju penginapan yang jaraknya sekitar 1 KM dari GWK agar bisa dekat dengan lokasi acara.

Disana Harry bisa menyaksikan langsung penampilan para musisi tanah air maupun mancanegara, dalam acara yang mengangkat tema "The Soul of Expression" itu.

Di hari pertama, mereka dihibur oleh penampilan mulai dari Endank Soekamti, Seringai, Tony Q rastafara , Barasuaara, Padi Reborn, The Adam, Fourtwenty, The Upstair, Mocca, Efek Rumah Kaca, The Red Jumsuit dan ditutup oleh band Favorite Banyu, Sheila On7 di A Stage.

Pada hari kedua, kembali dihibur oleh penampilan para musisi yang nggak kalah seru, seperti Burgirkill, Pee We Gaskin, Shaggy Dog, Phum Viphurit, Danilla, Bottlesmoker, Zee Avi, Endah and Resha, Jogja Hiphop Foundation, The Sight, Diskopantera dan ditutup oleh grup musik beraliran rapcore rock asal amerika serikat “limpbizkit”.

Sejak sekitar pukul 14.00 WIB, mereka tampil secara bergantian, ada enam panggung berbeda yang sengaja disediakan panitia untuk memeriahkan acara musik tahunan itu.

Mulai dari A camp Stage, Creator Stage, Slim Refined Stage, Platinum Stage, Thunderdome dan A stage yang masing-masing dipenuhi penonton dan musisi yang berbeda dengan dekorasi yang juga memiliki keunikan masing-masing.

Namun ada hal yang cukup mengecewakan bagi Harry dan keluarga kecilnya, dalam acara yang hanya bisa dihadiri oleh yang sudah berusia diatas 18 tahun itu, putri mereka tidak diperoleh masuk oleh panitia.

Jadi terpaksa, Rizky dan Qaireen harus kembali ke penginapan.

Sempat merasa kecewa dan sedih, mereka akhirnya dapat menerima alasan dan penjelasan dari panitia yang berusaha memberikan pengertian dengan baik.