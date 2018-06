QUICK COUNT Pilgub Kalbar Versi KPU Hingga Pukul 09.00 WIB, Suara Masuk 92,93 Persen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini hitungan cepat Pilgub Kalbar 2018 dikutip dari kpu.go.id, Jumat (29/6/2018) pukul 09.00 WIB.

Hitung cepat dibuat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengetahui hasil Pilkada Serentak 27 Juni 2018 secara cepat dan transparan di seluruh wilayah yang menyelenggarakan Pilkada.

Data hasil pada hitung cepat berdasarkan entri Model C1 apa adanya.

Baca: QUICK COUNT Pilwako Pontianak Versi KPU Hingga Pukul 09.00 WIB, Edi Capai 63,56 Persen

Baca: QUICK COUNT Pilkada Kubu Raya Versi KPU Hingga Pukul 09.00 WIB, Muda Unggul Jauh

Baca: QUICK COUNT Pilkada Mempawah Versi KPU Hingga Pukul 09.00 WIB, Erlina Raup 53.195 Suara

Baca: QUICK COUNT Pilkada Sanggau Versi KPU Hingga Pukul 09.00 WIB, Petahana Unggul

Baca: QUICK COUNT Pilkada Kayong Utara Versi KPU Hingga Pukul 09.00 WIB, Suara Masuk 100 Persen

Hasil pada hitung cepat merupakan hasil sementara dan tidak bersifat final.

Jika terdapat kesalahan pada model C1 akan dilakukan perbaikan pada proses rekapitulasi di tingkat atasnya.

Berikut data hitung cepat Pilgub Kalbar per Jumat (29/6/2018) pukul 09.00 WIB:

Do You Have Instagram, Follow us: