Polres Sambas Gelar Bazar Pasar Murah Serta Amankan Operasi Pasar Gas Elpiji di Jawai

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Kapolsek Jawai, Iptu Prambudi mengungkapkan, selain dilaksanakan kegiatan Bazar Pasar Murah Paket Hemat oleh Polres Sambas di halaman SDN 09, Desa Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Minggu (10/6/2018).

Juga dilaksanakan Operasi Pasar gas elpiji 12 Kg, 5,5 Kg dan 3 Kg oleh agen PT Matahati Jaya Sejahtera di dua desa yang juga berada di wilayah Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas.

"Paket Hemat dalam Bazar Pasar Murah Polres Sambas, kami menyediakan sebanyak 150 paket, dengan isi paket terdiri dari 1 Kg minyak goreng merk Tropical, 1 Kg tepung terigu Segitiga Biru, 1Kg gula pasir, 1 botol sirup ABC Spesial Grande, yang dijual dengan harga sebesar Rp 40 ribu per paket," ungkapnya, Minggu (10/5/2018).

Lanjut Iptu Prambudi, Bazar Pasar Murah Paket Hemat Polres Sambas tersebut, dipimpin langsung oleh Kasat Intelkam Polres Sambas, AKP Aris Sutrisno bersama 5 anggotanya.

"Adapun dua desa di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas yang mendapatkan penyaluran gas elpiji 12 Kg, 5,5 Kg dan 3 Kg, yakni di Desa Bakau sebanyak 560 tabung gas elpiji 3 Kg dengan harga per tabung Rp 18.500. Gas elpiji 12 Kg sebanyak 5 tabung dgn harga Rp 160.000 per tabung dan gas elpiji 5,5 Kg sebanyak 4 Tabung, dijual dengan harga Rp 73.000 per tabung," paparnya.

Pengamanan Operasi Pasar gas elpiji ini, dipimpin langsung oleh Iptu Prambudi bersama empat personel Polsek Jawai.

Kemudian di Desa SB Kolam, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas.

Disalurkan, gas elpiji sebanyak 560 tabung dengan harga Rp 18.500 per tabung, gas elpiji 12 Kg sebanyak 5 tabung dengan harga Rp 160.000, serta gas elpiji 5,5 Kg sebanyak 4 tabung, yang dijual seharga Rp 73.000.

"Empat personel Polsek Jawai memberikan pengamanan di lokasi penyaluran di Desa SB Kolam. Distribusinya dengan sistem pembagian kepada warga masyarakat, dengan cara warga menunjukkan KTP, membawa tabung gas elpiji 3 Kg, 12 Kg dan 5,5 Kg yang kosong, dan menukarnya dengan tabung gas elpiji yang berisi," urainya.

Lanjut Kapolsek, Pasar Murah Paket Hemat Polres Sambas digelar dalam rangka Hari Bhayangkara ke-72.

"Serta membantu masyarakat untuk untuk persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Sedangkan kegiatan Operasi Pasar gas elpiji yang dilaksanakan di dua desa di Kecamatan Jawai, bertujuan untuk menanggulangi kelangkaan gas elpiji di Kecamatan Jawai," sambungnya.