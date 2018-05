Ini Prognosa Ketersediaan Daging Sapi dan Ayam Kalbar Jelang Puasa Ramadan dan Lebaran

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat Abdul Manaf mengatakan dari data-data yang dikumpulkan, pihaknya merumuskan prognosa ketersediaan dan harga daging ayam ras, daging sapi dan telur jelang Puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah di Kalimantan Barat.

Daging ayam segar misalnya, ia mengatakan pasokan bersumber dari lima breeding dengan produksi sekitar 5 juta ekor.

“Dari angka itu, produksi siap potong kurang lebih 4.750.000 ekor. Ekuivalen jika menjadi daging sekitar 4.156 Ton karkas. Sementara itu, kebutuhan masyarakat se-Kalbar sekitar 3.632 Ton. Jadi, stoknya surplus,” paparnya kepada Tribun Pontianak, Minggu (6/5/2018).

Baca: Bisa Lihat Kejadian Aneh, Ramalan Gadis Indigo Terkait Kondisi Indonesia Tahun 2019 Bikin Merinding

Ia menambahkan stok cadangan ayam afkir ada sekitar 300 ribu ekor. Daging ayam beku sekitar 100 ton.

“Kami perkirakan ketika Puasa Ramadan dan Lebaran itu harga jual daging ayam segar di kisaran Rp 37 ribu per Kilogram (Kg) karkas. Daging ayam afkir Rp 25 ribu per Kg. Daging ayam beku Rp 40 ribu per Kg,” katanya.

Untuk prognosa ketersediaan dan harga daging sapi segar, pihaknya mengungkapkan stoknya sekitar 625,18 ton. Ada 4.462 ekor sapi siap potong. Sapi-sapi itu bersumber bersumber dari 3.187 peternak lokal, 850 ekor sapi bakalan dan 425 ekor sapi feedloter atau penggemukan sapi,” imbuhnya.

Baca: Turnamen Futsal Jurnalis Ketapang Cup Patut Jadi Contoh

Sementara itu, untuk stok daging beku ada sekitar 63,18 Ton yang disiapkan oleh PT Badan Usaha Logistik Divisi Regional (BULOG Divre) Kalimantan Barat.

“Harga daging diprediksi kisaran Rp 130 ribu/Kg. Itu harga maksimal. Untuk daging beku Rp 80 ribu/kg. Kami juga pastikan stok telur ayam tercukupi untuk antisipasi melonjaknya permintaan,” terangnya.