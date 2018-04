Beasiswa Uang Jajan Adakan Try Out SBMPTN 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, M Wawan Gunawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID.PONTIANAK - Menjelang Tes Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2018, Beasiswa Uang jajan Kembali mengadakan Try Out SBMPTN, Sabtu (28/4/2018).

Kali ini Try Out tersebut diselenggarakan di Fakultas Kehutanan Untan. Dengan mengangkat Tema "Create Your Best Strategy, to Get Your Dream".

Ketua panitia penyelenggara Prima mengatakan Try Out adalah salah satu persiapan menghadapi Tes SBMPTN. Dengan diadakannya kegiatan ini, harapannya Siswa Lulusan SMA di Kalimantan Barat lebih siap bersaing agar bisa lolos di Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia.

"Try Out ini adalah salah satu persiapan yang dilakukan untuk mempersiapkan para peserta menghadapi test masuk perguruan tinggi negeri. Harapannya mereka bisa lolos," ujar prima.

Kegiatan itu sendiri diikuti sebanyak 415 orang peserta yang hadir terdiri dari Berbagai Daerah di Kalimantan Barat.

Try Out yang berlangsung dari pukul delapan pagi Hingga 12 siang tersebut, berjalan dengan tertib dan kondusif.

Para peserta terlihat antusias dan bersemangat dalam mengikuti try out, untuk bisa lolos di Jalur SBMPTN tahun 2018 ini.

Prima menambahkan karena setiap tahunnya peserta SBMPTN Semakin meningkat, maka persiapan dalam mengisi soal-soal SBMPTN harus lebih dikuasi.

Kegiatan itu sendiri turut dihadiri oleh Beberapa tokoh saat pembukaannya, seperti Drs H Abdul Rahmi (Anggota DPD RI), Ibu Farah Diba (Wakil Dekan Satu Fakultas Kehutanan), Mansyur (Kepala BAAK Untan sekaligus Sekretaris Panitia Lokasi SBMPTN 2018 Pontianak). (mg1)