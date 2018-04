Foto-foto Mahasiswa Universitas Panca Bhakti Gelar Aksi Tolak SK Drop Out dari Rektor

TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA Mahasiswa Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak melakukn aksi protes terhadap Rektor UPB di depan kampus mereka, Jalan Kom Yos Sudarso, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (6/4/2018) sekira pukul 21.03 WIB. Aksi solidaritas ini menolak SK Rektor UPB atas kebijakan Drop Out (DO) kepada 2 mahasiswa Fakultas Hukum. Menurut informasi dari sejumlah mahasiswa tersebut, kebijakan tersebut dinilai terlalu berlebihan karena hanya didasarkan kedua mahasiswa yang di DO karena minum alkohol tanpa ada bukti yang jelas. Sebelumnya tidak ada teguran dan surat peringatan.

