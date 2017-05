Sapa Petugas Tagana, Cornelis: Are You Ready?

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis saat menjadi pembina upacara HUT ke-13 Tagana memberikan sambutan dengan tampak bercengkrama dengan para anggota Tagana yang ikut upacara bertanya kepada para peserta dengan bahasa Inggris.

"Are You Ready?" Tanya Cornelis kepada para peserta upacara apel, Kamis (04/05/2017).

Para peserta upacara pun menjawab dengan kata bahasa inggris juga.

"Yes yes yes," jawab para peserta.

Pada upacara HUT ke-13 Tagana inu pula, Cornelis memberikan insentif kepada para anggota Tagana dan mengucapkan selamat kepada para peserta upacara, Ia berharap para anggota Tagana dapat bekerja dan mengabdi lebih baik lagi.