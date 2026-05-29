Polisi Amankan Wisata Pantai Pecal Ketapang Saat Libur Idul Adha

‎‎TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - ‎Anggota Polsek Benua Kayong melaksanakan pengamanan di kawasan objek wisata Pantai Pecal, Kabupaten Ketapang, saat libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kamis 28 Mei 2026.

‎Pengamanan dilakukan di kawasan wisata Pantai Pecal yang berada di Jalan Tunas Harapan, Desa Kinjil Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

‎Kehadiran personel kepolisian dikawasan tersebut memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang menghabiskan waktu libur.

‎Dalam kegiatan itu, petugas juga memberikan sejumlah imbauan kepada para pengunjung.

‎Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam mengawasi anak-anak saat berada di kawasan pantai.

‎Selain itu, pengunjung juga diingatkan agar tidak mandi di pantai demi menjaga keselamatan selama berada di area wisata.

‎Petugas turut mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan serta memperhatikan ketertiban parkir kendaraan agar tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi wisata.

‎Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris melalui Kapolsek Benua Kayong IPDA Chepry Perahera mengatakan pengamanan di objek wisata Pantai Pecal akan terus dilakukan selama masa libur Idul Adha.

‎"Pengamanan objek wisata Pantai Pecal akan terus kami laksanakan secara berkelanjutan mengingat saat ini masih dalam suasana libur Hari Raya Idul Adha," ujarnya.

‎IPDA Chepry menyebut langkah pengamanan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas di lokasi wisata.

‎"Kehadiran personel Polri di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan rasa aman, sekaligus memastikan masyarakat dapat menikmati waktu libur dengan tertib, aman dan nyaman," kata IPDA Chepry.

‎Ia menegaskan, jajaran Polsek Benua Kayong akan terus hadir di tengah masyarakat, khususnya di lokasi keramaian dan objek wisata, guna memberikan pelayanan dan pengamanan selama aktivitas liburan berlangsung.

‎Dengan adanya pengamanan tersebut, situasi kamtibmas di kawasan wisata Pantai Pecal diharapkan tetap aman, tertib dan kondusif sehingga masyarakat dapat menikmati libur Hari Raya Idul Adha dengan nyaman.

Tips Aman Berwisata ke Pantai

Berwisata ke pantai bisa menjadi pengalaman menyenangkan, tetapi keselamatan tetap harus menjadi prioritas. Berikut beberapa tips aman saat berwisata ke pantai:

Persiapan Sebelum Berangkat

Periksa prakiraan cuaca dan kondisi ombak sebelum pergi.

Pilih pantai yang memiliki pengawasan petugas atau lifeguard.

Gunakan pakaian nyaman, topi, dan sandal yang tidak licin.

Bawa perlengkapan penting seperti sunblock, air minum, obat pribadi, dan pakaian ganti.

2. Saat Berada di Pantai

Hindari berenang terlalu jauh dari bibir pantai.

Perhatikan bendera atau tanda peringatan area berbahaya.

Jangan berenang saat ombak besar atau cuaca mulai buruk.

Awasi anak-anak setiap saat, jangan dibiarkan bermain sendiri di air.

Hindari berenang setelah makan terlalu kenyang atau saat tubuh lelah.

3. Waspada Arus dan Ombak

Kenali tanda arus balik (rip current), biasanya air terlihat lebih tenang di antara ombak.

Jika terseret arus, jangan panik dan jangan melawan arus. Berenanglah menyamping mengikuti garis pantai lalu kembali perlahan.

Gunakan pelampung bila tidak terlalu mahir berenang.

4. Jaga Kesehatan dan Kenyamanan

Gunakan sunblock ulang setiap beberapa jam agar kulit tidak terbakar matahari.

Minum air yang cukup agar tidak dehidrasi.

Hindari terlalu lama berada di bawah terik matahari pada pukul 11.00–15.00.

5. Keamanan Barang Bawaan

Jangan membawa barang berharga berlebihan.

Simpan ponsel dan dompet di tas tahan air atau tempat aman.

Jika pergi berkelompok, bergantian menjaga barang saat berenang.

6. Tetap Menjaga Lingkungan

Buang sampah pada tempatnya.

Hindari merusak terumbu karang atau mengambil biota laut.

Patuhi aturan kawasan wisata pantai.

Beberapa pantai juga memiliki karakter berbeda, seperti ombak tinggi, karang tajam, atau banyak ubur-ubur. Cari informasi terlebih dahulu sebelum berkunjung agar liburan tetap aman dan menyenangkan.

