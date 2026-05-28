Ketua LAN Ketapang Dorong Transparansi Kasus Dugaan Oknum Polisi Terlibat Narkoba

BERIKAN TANGGAPAN - Uti Iskandar, Ketua Lembaga Anti Narkotika (LAN) Kabupaten KetapaIa. Ia menilai penindakan terhadap oknum anggota Polri yang diduga terlibat narkoba merupakan langkah penting dalam menjaga marwah institusi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

‎‎TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - ‎Ketua Lembaga Anti Narkotika (LAN) Kabupaten Ketapang, Uti Iskandar angkat bicara terkait dugaan keterlibatan tiga oknum anggota Polri dalam kasus peredaran narkotika di Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang.

‎Menurut Uti Iskandar, apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka tindakan para oknum tersebut merupakan pelanggaran serius yang mencederai tugas dan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum.

‎"Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum berat dan pengkhianatan terhadap tugas serta sumpah jabatan sebagai penegak hukum. Jika terbukti, proses hukum harus dijalankan," kata Uti Iskandar saat dikonfirmasi Tribunpontianak.co.id, Kamis 28 Mei 2026.

‎Ia menegaskan, proses hukum terhadap para oknum harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta kode etik kepolisian.

‎Meski demikian, Uti Iskandar turut mengapresiasi langkah institusi Polri yang dinilai berani menindak anggotanya sendiri secara terbuka.

‎Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga integritas institusi sekaligus melakukan pembenahan internal di tubuh kepolisian.

‎"Saya memberikan apresiasi kepada institusi Polri yang berani menindak anggotanya sendiri secara terbuka. Langkah ini menunjukkan adanya komitmen untuk melakukan pembenahan internal dan menjaga marwah institusi,' ujarnya.

‎Selain itu, Uti Iskandar berharap penanganan kasus tersebut dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tetap mendapat kepercayaan masyarakat.

‎Ia juga mendorong agar kasus tersebut dijadikan momentum evaluasi guna memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan profesionalisme anggota Polri.

‎"Saya berharap proses hukum berjalan secara transparan, akuntabel, dan dapat diawasi publik. Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat pengawasan, integritas, dan profesionalisme seluruh anggota Polri," harapannya.

‎Uti Iskandar juga menegaskan, tindakan tegas terhadap oknum yang diduga terlibat kasus narkoba tidak mencerminkan keseluruhan institusi Polri.

‎Menurutnya, masih banyak anggota kepolisian yang bekerja secara profesional dan berdedikasi dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

‎Ia pun berharap, penanganan kasus tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Kapolres Berikan Tanggapan

Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris membenarkan adanya pengungkapan kasus narkoba tersebut yang dilakukan Satresnarkoba Polres Ketapang bersama Polsek Manis Mata.

“Benar, sebelumnya Satresnarkoba Polres Ketapang bersama Polsek Manis Mata mengungkap kasus peredaran sabu di kediaman pelaku berinisial D, warga sipil di Kecamatan Manis Mata,” ujar AKBP Harris saat dikonfirmasi, Kamis 28 Mei 2026.

Namun hingga kini, pelaku berinisial D masih dalam pengejaran pihak kepolisian.

AKBP Harris juga membenarkan adanya pemeriksaan terhadap tiga oknum anggota polisi yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

“Untuk tiga oknum anggota yang diduga terlibat saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Satresnarkoba dan Propam Polres Ketapang,” jelasnya.

Sementara itu, Kasat Resnarkoba Polres Ketapang AKP I Dewa Made Surita mengatakan pemeriksaan terhadap ketiga oknum anggota tersebut masih terus dilakukan oleh tim gabungan Satresnarkoba dan Sipropam.

“Saat ini tim gabungan Satresnarkoba dan Sipropam Polres Ketapang sedang melakukan pemeriksaan terhadap tiga terduga oknum anggota terkait keterlibatan mereka dalam kasus tersebut,” katanya.

AKP I Dewa menegaskan pihaknya tidak hanya fokus pada pemeriksaan para terduga pelaku dan oknum anggota yang disebut dalam kasus tersebut.

Polisi juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkoba lain yang terhubung dengan kasus di wilayah Manis Mata.

“Kami terus mendalami kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas terkait peredaran narkoba di wilayah Manis Mata dan Kabupaten Ketapang,” ungkapnya. (*)

