Satpamobvit Polres Singkawang Patroli Rutin,  Beri Rasa Aman di Objek Vital Kota Singkawang

PATROLI RUTIN - Satpamobvit melaksanakan kegiatan patroli rutin di sejumlah objek vital di wilayah Kota Singkawang, Senin 25 Mei 2026. Kegiatan patroli sebagai langkah preventif guna menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

Ringkasan Berita: Personel memberikan imbauan kamtibmas sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

Petugas juga aktif menjaring informasi dan masukan terkait perkembangan situasi kamtibmas di area objek vital.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Polres Singkawang melalui Satuan Pengamanan Objek Vital (Satpamobvit) melaksanakan kegiatan patroli rutin di sejumlah objek vital di wilayah Kota Singkawang, Senin 25 Mei 2026.

Kegiatan patroli berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB sebagai langkah preventif guna menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

Patroli dipimpin oleh AIPTU Wahyu Prasetiyo Nugroho dengan menyusuri sejumlah jalur strategis di Kota Singkawang, di antaranya Jalan Firdaus Rais I dan II, Jalan P. Diponegoro, Jalan Yos Sudarso, Jalan Masjid, Jalan Merdeka, Jalan Bambang Ismoyo, Jalan Ratu Sepudak, Jalan Terminal Induk, Jalan Pelangi hingga Jalan Alianyang.

Dalam kegiatan tersebut, personel Satpamobvit menyambangi beberapa objek vital yang menjadi sasaran patroli, seperti Kantor KPU Kota Singkawang di Jalan DR. Sutomo, Bank Kalbar di Jalan P Diponegoro, serta kantor FIF di Jalan Alianyang.

Kehadiran personel kepolisian di tengah aktivitas masyarakat disambut baik oleh petugas keamanan internal maupun warga sekitar.

Selain melakukan pemantauan situasi keamanan, personel patroli juga melaksanakan dialogis bersama petugas keamanan (satpam) dan masyarakat di sekitar objek vital.

Melalui komunikasi tersebut, personel memberikan imbauan kamtibmas sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

Petugas juga aktif menjaring informasi dan masukan terkait perkembangan situasi kamtibmas di area objek vital.

• Satpamobvit Polres Singkawang Intensifkan Patroli Dialogis di Sejumlah Objek Vital

Langkah ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat segera diantisipasi dengan cepat dan tepat.

Selama pelaksanaan patroli berlangsung, situasi terpantau aman, tertib dan kondusif. Tidak ditemukan adanya kendala maupun hambatan yang menonjol.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam memberikan rasa aman serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polres Singkawang.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS

- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN