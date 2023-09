Kunci Jawaban Soal TIK 9 SMP Kurikulum Merdeka Latihan Ujian / Ulangan Semester 1 Soal Sumatif

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Soal latihan pada pelajaran TIK bagian dari pelajaran Informatika Kelas 9 SMP kurikulum merdeka.

Terdiri soal pilihan ganda yang sudah dilengkapi dengan kunci jawaban.

Sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan diri dalam menghadapi ujian sekolah.

Serta meningkatkan pemahaman dan menguatkan dalam pembelajaran TIK (Teknologi Informati dan Komunikasi).

Maka dari itu, pembelajaran melalui soal ini sangat efektif untuk belajar, supaya bisa latihan dan memiliki dalam mengerjakan soal.

Soal TIK Kelas 9

1. Kepanjangan dari www yang benar adalah .....

A. web mail well

B. word wide web

C. well web west

D. west wide web

Jawaban : B

2. Template blog adalah .....

A. Judul blog

B. Desain halaman blog

C. Halaman blog

D. Desain judul blog

Jawaban : B

3. Dibawah ini yang termasuk tujuan pembuatan Blog .....

A. Sarana untuk meningkatkan kemampuan diri

B. Menjalankan hobi

C. Untuk mengisi waktu

D. memasarkan produk