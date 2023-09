SOAL Informatika/TIK Kelas 11 Ulangan Sumatif Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban Ujian UTS/PTS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan Informatika/TIK kelas 11 semester 1.

Ada 65 contoh soal yang dirangkum dari berbagai referensi baik K13 maupun kurikulum merdeka.

Pahami dan cermati soal-soal yang ada serta jawab terlebih dahulu.

Sandingkan jawabanmu dengan kunci jawaban yang ada dalam artikel ini.

Semakin banyak kamu benar dalam menjawab pertanyaan menunjukan tingkat pemahaman yang baik.

Carilah berbagai sumber soal lainnya.

Selain soal TIK dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 11 SMA/SMK/MA.

Soal TIK Kelas 11:

1. Kecepatan wajanbolic E-goen 1 Mbps sampai dengan....

a. 50 Mbps

b. 45 Mbps

c. 100 Mbps

d. 55 Mbps

e. 54 Mbps

jawaban: e

2. ARPANet diperkenalkan pada bulan....

a. Agustus 1972

b. September 1972

c. Oktober 1972

d. November 1972

e. Desember 1972

jawaban: c

3. Advanced Research Project Agency Network merupakan kepanjangan dari....

a. APRAN

b. APR

c. APRANK

d. IPRAN

e. ARPANet

jawaban: e

4. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers merupakan kepanjangan dari....

a. ICAN

b. CANN

c. ICANN

d. ICANNS

e. IFCANN

jawaban: c

5. Jon Postel wafat pada tanggal....

a. 16 Juli 1998

b. 16 Agustus 1988

c. 16 September 1998

d. 16 Oktober 1998

e. 16 November 1998

jawaban: d

