CONTOH Soal UTS, PTS PJOK Kelas 11 Ulangan/Ujian Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban Penjaskes Kls 11

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan PJOK kelas 11 semester 1.

Cermati dan pahami setiap soal yang ada.

Latihan soal merupakan cara efektif untuk meningkatkan kompetensimu.

Carilah berbagai referensi lainnya, semakin banyak kamu latihan soal maka semakin banyak pengetahuan yang didapatkan.

Mintalah bantuan pada guru ketika menemukan kesulitan dalam menjawab pertanyaan.

Soal-soal yang ada dalam artikel ini dirangkum berdasarkan kisi-kisi pelajaran.

Besar kemungkinan soal serupa juga akan keluar.

Soal PJOK Kelas 11:

1. Kemampuan untuk melakukan gerakan secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya disebut...

A. Keluwesan

B. Kecepatan

C. Keseimbangan

D. Kelincahan

E. Ketahanan

Jawaban: B

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani,kecuali...

A. Genetik

B. Usia

C. Jenis kelamin

D. Kegiatan

E. Kegemaran

Jawaban: E

3. Alat tes untuk mengukur kelincahan seseorang adalah...

A. Dodging run

B. Hexagon test

C. Shuttle run

D. Jawaban A,B,dan C benar

E. Jawaban A,B, dan C salah

Jawaban: D

4. Berikut termasuk aspek di dalam pencak silat, kecuali….

a. mental

b. beladiri

c. berkelahi

d. olahraga

e. seni budaya

Jawaban: c

5. Berikut termasuk serangan dalam beladiri pencak silat adalah….

a. tangkisan

b. elakan

c. hindaran