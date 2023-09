Alasan Band Legend U2 Berikan Izin ke Putri Ariani untuk Menyanyikan Lagunya di AGT

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Siapa yang tidak mengenal sosok Putri Ariani.

Sebagai seorng penyanyi, dirinya baru saja lolos di babak semifinal America's Got Talent (AGT) 2023 di Las Vegas, Amerika Serikat, Selasa 5 September 2023.

Putri Ariani membawkan lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For dari band legendaris U2.

Dengan membawakan lagu tersebut dengan penuh penjiwaan dan menjadi versi dirinya sendiri.

Dibalik dirinya menyanyikan lagu tersebut, ternyata ada makna yang terselubung yang ingin ia sampaikan.

Terungkap maknyanya bahwa, Putri Ariani tidak hanya handal bernyanyi dan menggubah lagu, tapi juga menunjukkan jati dirinya yang peduli dan perhatian terhadap sesama di dunia.

Pesan terselubung Putri Ariani itu dipaparkan oleh musisi sekaligus pelatih vokal sejumlah artis papan atas Indonesia, Indra Aziz di akun YouTube-nya VokalPlus by Indra Aziz.

• Maia Estianty Takjub Lihat Rumah Putri Ariani, Megah Seperti Istana Bernuansa Putih

"Baru aja selesai nonton penampilan Putri Ariani di qualifiers America's Got Talent dan penampilannya harus saya bilang benar-benar luar biasa ya. Putri menampilkan lagu dari band U2. Band legendaris, yang berjudul I Still Haven't Found What I'm Looking For," kata Indra Aziz memuji Putri.

Lagu yang dibawakan Putri, kata Indra Aziz adalah lagu legend yang menurutnya U2 tidak sembarangan memberikan izin bagi siapapun yang ingin menyanyikannya di acara televisi dunia.

"Yang saya tahu U2 tidak sembarangan memberikan izin bagi orang yang ingin membawakan lagunya di TV. Dan U2 memberikan izin bagi Putri Ariani menyanyikan lagu ini, lagu legendaris," kata Indra.

Menurut Indra, Putri Ariani tampil membawakan lagu U2 dengan master full.

"Karena kenapa, bayangin dia hanya tampil menggunakan grand piano, sendirian di atas panggung. Dan dia memulai performance-nya dengan acapella saja (bernanyi tanpa diiringi alat musik), tanpa iringan, tanpa apa. Benar-benar hanya suaranya dan ekspresinya," ujar Indra.

Bagi Indra, hal itu menunjukkan betapa berani dan betapa percaya dirinya Putri tampai di pentas panggung dunia di AGT 2023.

• Biodata Profil Putri Ariani, Wanita Berbakat yang Memperoleh Golden Buzzer dari Simon Cowell

"Betapa berani dan betapa confidence-nya Putri tampil di depan dunia ya. Ini kan bukan sekedar tampil di Amerika, tapi di dunia. Semua orang menonton dia ya, dengan kostumnya yang unik sekali," kata Indra.