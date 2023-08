Soal Latihan Sumatif Bahasa Inggris Kelas 1 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini soal latihan Bahasa Inggris Kelas 1 Kurikulum Merdeka dalam bentuk soal sumatif sesuai pelaksanaan sistem pendidikan saat ini.

Terdiri dari soal pilihan ganda serta soal essay yang sudah dilengkapi dengan kunci jawaban.

Berguna sekali untuk menuntun dan mengasah kemampuan siswa dalam belajar.

Sehingga dapat terus diasa dan ditingkatkan lagi kemampuannya.

Untuk itu ikuti seluruh soal dengan seksama agar dapat lebih mudah dalam memahami materi pelajaran dan menghadapi ujian sekolah semester atau harian.

Soal Sumatif Bahasa Inggris Kelas 1 Kurikulum Merdeka

1. If you have 3 apples and your friend gives you 2 more apples, how many apples do you have in total?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Jawaban : C

2. What is the sum of 5 and 7?

A. 5

B. 7

C. 12

D. 35

Jawaban : C

3. If you have 3 pencils and you buy 9 more pencils, how many pencils do you have in total?

A. Five

B. Seven

C. Eight

D. Twelve