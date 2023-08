Kolaborasi Dengan ACE, PLN Gandeng Perusahaan Malaysia Kembangkan Sistem Interkoneksi Antar Negara

Dok/PLN

Mohd. Yaakob Jaafar (Chief Executive Officer of SESB, Malaysia), Nuki Agya Utama (Executive Director of ACE), Darmawan Prasodjo (Direktur Utama PLN, Indonesia), dan Dato' Indera Ir. Baharin (President and Chief Executive Officer of TNB, Malaysia) melakukan MoU terkait kerja sama interkoneksi kelistrikan di wilayah Sumatera - Semenanjung Malaysia dan Kalimantan - Sabah untuk mendukung ketahanan energi di Asia Tenggara.