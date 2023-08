Soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka, Chapter 5 Section 4 Reading Halaman 265 - 267

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak penjelasan soal dan kunci jawaban kelas 8 SMP pelajaran Bahasa Inggris halaman 261 – 264.

Pada materi ini yang dibahas adalah soal dan kunci jawaban 8 SMP Chapter 5 Embrace Yourself Unit 2 I know I Can Do It Section 4 Reading.

Terdapat 5 Chapter ( bagian) di dalam buku pelajaran Bahasa Inggris kelas 8 SMP kurikulum merdeka yakni Chapter 1 Celebrating Independence Day, Chapter 2 Kindness Begins with Me, Chapter 3 Love Our World, Chapter 4 No Littering, Chapter 5 Embrace Yourself.

Pada Chapter 3 Love Our World terdiri dari 3 unit diantaranya Unit 1 Be Yourself, Unit 2 I know I Can Do It, Unit 3 Practice Makes Perfect.

Untuk soal dan kunci jawaban 8 SMP meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh untuk panduan belajar dirumah.

Inilah selengkapnya kunci jawaban kelas 8 SMP SMP Chapter 5 Embrace Yourself Unit 2 I know I Can Do It Section 3 Reading halaman 261 – 264 dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber:

• Soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka, Chapter 5 Section 4 Reading Halaman 261 - 264

Section 5 - Language Focus: Adverb of Manner

Unit 2. I know I Can Do It

a. Describing how an action is done.

When we are doing an activity, we sometimes describe how we do it. We use a word to show the quality of how we do the activity. The word

is called an adverb of manners.

To recognise the adverbs, the question “how” can be used. Another way is by looking at the ending “-ly” in many of these adverbs.

For example, these sentences (from the stories in Unit 1 and Unit 2) contain adverbs of manners.

● He ran left, then to the right, clumsily leaving the goal areaempty.