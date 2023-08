Kunci Jawaban B Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 154 : Collecting Information

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Berikut merupakan soal dan kunci jawaban untuk siswa kelas 9 mata pelajaran Bahasa Inggris halaman 154 Kurikulum Merdeka.

Dalam artikel ini disediakan mengenai ulasan kunci jawaban dan pembahasan pada soal Bahasa Inggris kelas 9 SMP pada Halaman 154 pada soal Collecting Information.

Kamu juga bisa mencari referensi jawaban lainnya agar semakin luas wawasan dan informasi yang didapat.

Salah satu soal yang muncul dan harus dikerjakan oleh siswa kelas 9 adalah dengan mengisikan kata yang kosong dalam sebuah kalimat yang telah dirangkai di dalamnya.

Soal:

1. This musical instrument is called an angklung.

It is made in Indonesia. It is from Sunda, West Java.

It is made of bamboo. It is used to play traditional as well as modern music.

2. This cloth is called an ulos. It is made in North Sumatra, Indonesia.

It is worn at special events like weddings and funerals.

It is draped on one’s shoulder or both shoulders.

It is made of cotton. It is woven by hand.

3. This bag is called a noken. It is made in Papua, Indonesia.

The bag is very strong because it is made of wood fiber or leaf fiber.