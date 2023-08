Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka Hal 46 Why do You Need to Hold This Event?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak kunci jawaban sma Kurikulum Merdeka Halaman 46 dari materi Soal Bahasa Inggris Kelas 10 SMA.

Halaman ini merupakan kegiatan Tema 2 yang berjudul Sports Events.

Tema 2 ini berkaitan dengan bagian Assessment, Group Project: Organizing Sports Event.

Di akhir proyek ini, siswa akan dapat membuat perencana atau proposal acara olahraga.

Siswa diminta memikirkan faktor-faktor berdasarkan pertanyaan yang telah disediakan sebelum membuat acara.

Siswa disarankan harus mencari tahu sendiri kebenaran kunci jawaban.

Kemandirian siswa dalam menjawab pertanyaan menjadi tujuan utama dalam proses pembelajaran.

Simak kunci jawaban bahasa Inggris Kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka disadur dari beragam sumber.

Halaman 46

Assessment

Group Project: Organizing Sports Event

By the end of this project, you will be able to come up with a planner or proposal of a sports event.

From your experience of attending a sports event, you are now given the chance to create

your own sports event that can bring more joy to other people.