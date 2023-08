Apakah Indonesia Lolos Semifinal AFF U 23 ? Hasil Vietnam Vs Filipina Muluskan Jalan Timnas Garuda

Hasil 2 Pertandingan penyisihan Grup antara Vietnam Vs Filipina dan Malaysia Vs Timor Leste sejauh ini memuluskan langkah Ramadhan Sananta Dkk di kubu Timnas Indonesia Lolos ke semifinal Piala AFF U 23 2023 . Cek selengkapnya di artikel ini Selasa 22 Agustus 2023 .

OFFICIAL TWITTER AFF PRESSE / REPRO

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pertanyaan terkait apakah Indonesia Lolos semifinal AFF U 23 2023 atau tidak mungkin menjadi hal yang memicu kerisauan Sobat Tribun Pontianak pendukung Timnas Garuda Muda .

Dalam ajang Piala AFF U 23 2023 kali ini, Timnas Indonesia memang tak memulai dengan mulus .

Ramadhan Sananta Dkk di bawah asuhan Coach Shin Tae-yong Kalah dramatis dari Malaysia 1-2 di laga perdana penyisihan Grup B .

Padahal dalam Pertandingan itu, Ramadhan Sananta Dkk unggul lebih dulu di babak pertama.

Namun Malaysia membalas 2 gol di babak ke dua .

• Berita Timnas Indonesia Hari Ini : Gol Vietnam Vs Filipina , Ramadhan Sananta ke Semifinal AFF U 23

Kemudian pada laga kedua di Grup B , anak asuh Coach Shin Tae-yong melawan Timor Leste .

Namun Squad Timnas Garuda Muda cuma Menang 1-0 berkat gol Ramadhan Sananta di penghujung Babak pertama .

• Indonesia Lolos Semifinal AFF U 23 2023 ? Cek Live Score Vietnam Vs Filipina dan Hasil Malaysia

Kondisi itu membuat satu-satunya Peluang apakah Indonesia Lolos semifinal AFF U 23 2023 atau tidak cuma dari jalur Runner Up terbaik .

Untuk itu, ada 3 Pertandingan yang menentukan apakah Indonesia Lolos semifinal AFF U 23 2023 atau tidak .

Pertama Thailand Vs Kamboja .

Kemudian Vietnam Vs Filipina dan terakhir Malaysia Vs Timor Leste .

Thailand Vs Kamboja digelar Senin sehari lalu dengan kemenangan di kubu Squad muda Changsuek (yang berarti Gajah Putih - julukan Timnas Thailand) dengan Skor Akhir 2-0 .

Hasil itu membuat Peluang Indonesia Lolos semifinal Piala AFF U 23 menjadi kian besar .

Dan cuma menunggu Hasil Pertandingan antara Vietnam Vs Filipina dan Malaysia Vs Timor Leste yang Kick Off pada Selasa 22 Agustus 2023 malam ini .