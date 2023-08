Indonesia Lolos Semifinal AFF U 23 2023 ? Cek Live Score Vietnam Vs Filipina dan Hasil Malaysia

Mari pantau Live Score Score Vietnam Vs Filipina dan Score Malaysia Vs Timor Leste di laga terakhir penyisihan fase grup Piala AFF U 23 2023 hari ini, Selasa 22 Agustus 2023 . Hasil Pertandingan kedua laga ini akan menentukan apakah Timnas Indonesia Lolos semifinal AFF U 23 2023 atau tidak .

Sobat Tribun Pontianak penasaran apakan Timnas Indonesia Lolos Semifinal AFF U 23 2023 atau tidak?

Pertanyaan terkait apakah Timnas Indonesia Lolos Semifinal AFF U 23 atau tidak tersebut akan terjawab pada Selasa 22 Agustus 2023 malam ini .

Langkah tak mulus yang dijalani Timnas Indonesia U 23 di ajang AFF Cup U-23 2023 membuat nasib Squad Garuda Muda ke Babak semifinal amat bergantung pada Pertandingan dari tim lain.

Sedikinya, ada 3 Pertandingan yang menentukan apakah Timnas Indonesia Lolos Semifinal AFF U 23 atau tidak .

Pertama duel antara Thailand Vs Kamboja .

Digelar Senin sehari lalu, Thailand mengalahkan Kamboja dengan Skor Akhir 2-0 .

Hasil itu membuat posisi Timnas Indonesia di tabel Klasemen mini Runner Up 3 grup A , B dan C sebagai Runner Up terbaik yang berhak Lolos ke semifinal masih aman.

Dalam regulasi dan bagan Piala AFF U23 2023 kali ini, penentuan 4 tim di Babak 4 Besar tersebut memang menggunakan mekanisme 3 juara grup plus 1 Runner Up terbaik dari 3 grup yang ada .

Timnas Indonesia yang Kalah 1-2 dari Malaysia di laga perdana Grup B , cuma punya opsi Lolos ke semifinal lewat jalur Runner Up terbaik ini .

Sementara 2 Pertandingan lain yang menentukan nasib Timnas Indonesia Lolos Semifinal AFF U 23 atau tidak adalah duel Malaysia Vs Timor Leste .

Dan Vietnam Vs Filipina .

Dua Pertandingan ini akan digelar Selasa 22 Agustus 2023 malam ini .

Timnas Indonesia Lolos Semifinal AFF U 23 amat bergantung pada skenario di mana Malaysia dan Vietnam sama-sama Menang .

Atau sekurang-kurangnya 2 laga itu ditutup dengan Hasil akhir seri .