Berita Timnas Indonesia Hari Ini : Gol Vietnam Vs Filipina , Ramadhan Sananta ke Semifinal AFF U 23

Tiga gol sejauh ini sudah tercipta dalam Live Score Vietnam Vs Filipina dan Hasil Sementara Malaysia Vs Timor Leste . Jika bertahan sampai akhir Pertandingan di kedua babak, maka Ramadhan Sananta Dkk di kubu Timnas Indonesia dipastikan akan Lolos ke semifinal Piala AFF U 23 2023 . Cek selengkapnya di artikel ini Selasa 22 Agustus 2023 .

OFFICIAL TWITTER AFF PRESSE / REPRO

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Satu di antara update berita Timnas Indonesia hari ini adalah terkait nasib Ramadhan Sananta Dkk di ajang Piala AFF U 23 2023 .

Gagal memetik Poin penuh di laga perdana Grup B AFF U 23 2023 lantaran Kalah 1-2 dari Malaysia membuat nasib Timnas Indonesia jadi rentan.

Ditambah Menang tipis 1-0 atas Timor Leste di laga terakhir penyisihan Grup B , opsi paling mungkin bagi Ramadhan Sananta Lolos ke Babak semifinal AFF U 23 2023 cuma dari jalur Runner Up terbaik.

Dalam berita Timnas Indonesia hari ini , ada 3 Pertandingan yang menentukan anak asuh Coach Shin Tae-yong ini bisa Lolos atau tidak di Babak 4 Besar tersebut.

Satu di antaranya sudah digelar Senin 21 Agustus 2023 lalu.

Yakni duel antara Kamboja Vs Thailand .

Yang mana di laga itu, Thailand Menang 2-0 atas Kamboja .

Peringkat Runner Up terbaik yang ditempati Indonesia di Klasemen mini khusus tim Runner Up di Grup A , B dan C menjadi kokoh .

Namun itu masih belum cukup untuk memastikan Squad Garuda Muda asuhan Coach Shin Tae-yong Lolos ke semifinal Piala AFF U 23 2023 ini .

Lantaran masih ada 2 Pertandingan yang bisa menggoyang posisi Indonesia di puncak Klasemen mini Runner Up terbaik .

Yakni duel antara Timnas Malaysia Vs Timor Leste .

Dan Vietnam Vs Filipina yang digelar pada Selasa 22 Agustus 2023 malam ini .

Jika Malaysia dan Vietnam berhasil Menang, maka dipastikan Ramadhan Sananta Dkk akan Lolos ke semifinal .

Adapun dalam update Live Score AFF U 23 2023 hari ini, Kick Off sejak pukul 20.00 WIB tadi, sudah ada 3 gol yang tercipta .

