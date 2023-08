RSUD Soedarso Siapkan Fasilitas Penanganan Kanker Dengan Teknologi Redioterapi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meresmikan fasilitas gedung baru Radioterapi dan Jantung Terpadu di RSUD dr. Soedarso Pontianak, Kalimantan Barat, Senin 21 Agustus 2023.

Dengan itu, Direktur RSUD dr. Soedarso, Hari Agung Cahyadi juga menjelaskan adanya peresmian ini, yang menjadi poin utama adalah untuk meningkatkan layanan yang lebih tinggi.

“Peresmian ini salah satunya layanan dalam penanganan penyakit Kanker. Artinya yang selama ini bisa dilakukan kemoterapi kemudian akan ditingkatkan satu layanan yang lebih tinggi lagi yaitu layanan radioterapi,” jelasnya.

Ia menjelaskan, adapun gedung dan peralatan saat ini sedang dalam proses instalasi dan memprediksikan dalam kurun waktu 4 atau 5 bulan sudah bisa beroperasi.

“Mudah-mudahan dengan adanya fasilitas ini peluang kesembuhan itu lebih besar lagi,” harapnya.

Kemudian, dikatakannya lagi adanya gedung jantung terpadu sudah pada tingkat pertama yaitu dengan operasi bedah jantung. Hanya saja layanannya masih terpisah sehingga dibutuhkan satu layanan yang terintegritas terpadu mulai dari UGD akibat serangan jantung kemudian dilakukan perawatan, operasi, termasuk ICU dan ICCU menjadi satu dalam satu gedung.

“Sehingga nanti penanganan pasien jantung bisa lebih optimal untuk dilakukan pelayanan,” katanya.

Lebih lanjut, Hari juga mengungkapkan adanya penambahan gedung Anak dan Poliklinik juga dilakukan dan menjadi salah satu langkah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Dengan adanya pembangunan Gedung Anak dan Poliklinik Terpadu ini mudah-mudahan menjawab medikal chek up masyarakat Kalbar, sehingga tidak lagi sedikit-sedikit melakukan medical chek up di luar Negri misalnya. Kita akan memberikan pelayanan moderen terhadap fasilitas gedung baru Radioterapi dan Jantung Terpadu di RSUD dr. Soedarso Pontianak, Kalimantan Barat, Senin 21 Agustus 2023. pelayanan medical chek up di Kalimantan Barat,” pungkasnya. (*)

