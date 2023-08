Soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka, Chapter 4 Section 2 Reading Halaman 209 - 211 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak penjelasan soal dan kunci jawaban kelas 8 SMP pelajaran Bahasa Inggris halaman 209 – 211

Pada materi ini yang dibahas adalah soal dan kunci jawaban 8 SMP Chapter 4 No Littering Unit 2 What Happened to the Sea Animals? Section 3 Reading.

Terdapat 5 Chapter ( bagian) di dalam buku pelajaran Bahasa Inggris kelas 8 SMP kurikulum merdeka yakni Chapter 1 Celebrating Independence Day, Chapter 2 Kindness Begins with Me, Chapter 3 Love Our World, Chapter 4 No Littering, Chapter 5 Embrace Yourself.

Pada Chapter 3 Love Our World terdiri dari 3 unit diantaranya Unit 1 Look around you, Unit 2 This is the way, dan Unit 3 Act Now.

Untuk soal dan kunci jawaban 8 SMP meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh untuk panduan belajar dirumah.

Inilah selengkapnya kunci jawaban kelas 8 SMP SMP Chapter 4 No Littering Unit 2 What Happened to the Sea Animals? Section 3 Reading halaman 209 – 211

Section 3 - Reading

Unit 2. What Happened to the Sea Animals?

Picture 4.10 No more plastic

1. Why did both turtles look sad?

2. Why did one turtle bring a sign ‘No More Plastic’?

a. Look at Picture 4.10 and answer the questions. You may use Indonesian.

b. Read a story of scientists rescuing the sea turtle. See the Word Box.

A team of scientists from Texas University helped an injured sea turtle whenthey sailed in the ocean near Costa Rica.