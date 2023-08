Soal Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, Chapter 3 Unit 3 Section 3 Halaman 133 - 134

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak penjelasan soal dan kunci jawaban kelas 7 SMP pelajaran Bahasa Inggris halaman 133 – 134.

Untuk materi ini yang dibahas adalah soal dan kunci jawaban 7 SMP Chapter 3 Home Sweet Home Unit 3 Let’s Clean Up! Section 3 Reading.

Ada 5 Chapter ( bagian) di dalam buku pelajaran Bahasa Inggris kelas 7 SMP kurikulum merdeka yakni Chapter 1 About Me, Chapter 2 Culinary and Me, Chapter 3 Home Sweet Home, Chapter 4 My School Activities, Chapter 5 This is My School.

Untuk soal dan kunci jawaban 7 SMP meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh untuk panduan belajar dirumah.

Inilah selengkapnya kunci jawaban kelas 7 SMP 133 – 134 Chapter 3 Home Sweet Home Unit 3 Let’s Clean Up! Section 2 Reading dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber:

• Soal Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, Chapter 3 Unit 3 Let’s Clean Up Halaman 131 - 133

Section 3: Reading

a. Read the conversation between Pak Rahmansyah and Galang below

134 E n g l i s h f o r N u s a n t a r a u n t u k S M P / M Ts K e l a s V I I

Let’s Clean Up the Yard

Equipment:

1. Two big plastic bags

2. Two pairs of gloves

Steps:

1. Prepare the equipment to separate the rubbish.