Berikan Pengalaman Mengesankan,Gerai IM3 Indosat Tampil Beda

Vice President Head of Sales IM3 Indosat area Kalimantan Sugiyanto bersama AVP Head of Branch Sales IM3 Indosat Pontianak Herman Usman melakukan pemotongan tumpeng saat meresmikan wajah baru gerai IM3.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - IM3 Indosat mengubah konsep pelayanannya dengan fokus pada 3 hal, yakni fast, simple dan fleksibel. Demi memberikan customer experience yang lebih baik.

Vice President Head of Sales IM3 Indosat area Kalimantan Sugiyanto, mengatakan perubahan konsep yang ditandai pemotongan tumpeng ini agar menciptakan pengalaman yang mengesankan.

“Pembaruan gerai ini untuk memberikan pengalaman yang mengesankan bagi pelanggan IM3.

IM3 ingin lebih memberikan experience atau pengalaman yang mengesankan yang berbeda dan lebih cepat," ujarnya, Kamis 10 Agustus 2023.

Penyegaran gerai IM3 ini menjadi salah satu upaya IOH Indosat Ooredoo Hutchison dalam mewujudkan pengalaman yang mengesankan kepada para pelanggan di era baru hidup yang lebih simpel.

Selain itu, perubahan gerai juga sejalan dengan visi IOH untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang paling dipilih di Indonesia.

Sugiyanto menjelaskan, dengan konsep barunya itu, Pembaruan gerai, menghadirkan perangkat, sistem baru serta solusinya yang lebih cepat melalui pelayanan digital.

“Kita ingin memberi kemudahan bagi pengunjung dalam mendapatkan solusi dan kualitas yang lebih baik.

Di sini melayani semua kebutuhan pelanggan, dari masalah infomasi kartu prabayar atau paska bayar hingga promo-promo,” ucap Sugiyanto.

Dengan tampilan dan konsep baru serta layanan yang lebih terdigitalisasi tersebut, IM3 Indosat ingin menghadirkan pengalaman digital kelas dunia lewat sistem layanan yang lebih modern.

AVP Head of Branch Sales IM3 Indosat Pontianak, Kalimantan Barat, Herman Usman mengungkapkan, wajah baru gerai IM3 Pontianak memiliki konsep agent in service desk dan agent in express counter yang disediakan.

Yang akan membuat pelanggan merasakan kemudahan dan pengalaman baru saat melakukan aktivitasnya di sini.

“Misalnya saja, pelangan IM3 bisa mendapatkan nomor antrian secara online, Product & Information Center yang bisa diakses melalui QR Code.

Lalu fasilitas WiFi dengan kecepatan tinggi hingga 500 Mbps,” tuturnya.