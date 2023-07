Berikut Kegiatan Polres Sekadau, Rakor Penanganan Stunting dan Edukasi Etika Berlalu Lintas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Polres Sekadau menggelar rapat koordinasi bersama instansi pemerintahan dan perusahaan swasta, terkait Program Percepatan Penurunan Stunting di aula Kantor Bupati Sekadau, desa Bokak Sebumbun kecamatan Sekadau Hilir, Jumat 21 Juli 2023.

Rapat dibuka oleh Wakil bupati Sekadau Subandrio, S.H,.M.H., dengan dihadiri Wakapolres Sekadau, Sekda Kabupaten Sekadau, Anggota DPRD, PJU Polres Sekadau, Danramil Sekadau Hilir, beberapa Kepala SKPD, Ketua Bhayangkari Cabang Sekadau, Ketua TP-PKK, Kapolsek, Camat, Perusahaan Perkebunan, Perbankan, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa se- Kabupaten Sekadau.

Kapolres Sekadau AKBP Suyono, S.I.K., S.H., M.H mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia tentang masa keemasan pertumbuhan penduduk (Sumber Daya Manusia) Indonesia di tahun 2045, dan merupakan program Prioritas Kapolda Kalbar dalam menurunkan stunting.

"Yang mana pada saat ini penanganan stunting menjadi program prioritas pemerintah Indonesia, dan Polri didapuk untuk berkolaborasi bersama instansi pemerintahan maupun swasta, untuk percepatan penurunan angka stunting khususnya di Kabupaten Sekadau," terang Kapolres Suyono.

Tujuan dari rakor ini adalah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antara Polres Sekadau dengan Pemerintah Kabupaten Sekadau terhadap percepatan penanganan stunting di wilayah Kabupaten Sekadau.

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak.

Tidak hanya mengganggu pertumbuhan fisik, stunting juga dapat berpengaruh pada rendahnya daya tahan tubuh dan rendahnya perkembangan otak seorang anak yang jika tidak ditangani dengan serius, akan berdampak pada kelangsungan hidup dan kualitas generasi yang akan datang.

Dalam hal ini, Polres Sekadau berperan dalam mendorong penanganan stunting secara riil dan menyeluruh dengan melakukan pendataan warga stunting hingga ke desa-desa melalui peran Bhabinkamtibmas, tentunya dengan sinergitas dan peran serta instansi terkait, untuk memberikan bantuan berupa makanan tambahan padat gizi agar tersalurkan secara tepat.

“Terima kasih kepada bapak dan ibu yang sudah hadir dalam rapat koordinasi percepatan penurunan stunting ini. Polri sangat membutuhkan kerjasama dari rekan-rekan Dinas Kesehatan, Perusahaan Perkebunan dan Perbankan dalam percepatan penurunan stunting," ucap Kapolres.

Kapolres berharap kegiatan ini akan bermanfaat bagi percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Sekadau sehingga tercipta lingkungan baru, lingkungan sehat bebas stunting untuk generasi emas di Kabupaten Sekadau.

Etika Berlalu Lintas

Satlantas Polres Sekadau menggelar kegiatan PGTS (Police Goes To School) di SMP IT Ar Rayan, desa Mungguk, kecamatan Sekadau Hilir. Kegiatan ini menjadi bagian dari Operasi Patuh Kapuas 2023, Jumat 21 Juli 2023.

Dibalut dengan suasana yang penuh semangat dan keceriaan, Polisi dari Satlantas Polres Sekadau mengedukasi siswa-siswi tentang pentingnya etika berlalulintas.

Selaku pemateri, Kanit Kamsel Satlantas Polres Sekadau, Aipda Yuni Iswandi, dengan gaya yang menghibur dan interaktif, menjelaskan pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tinggi.