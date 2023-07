Nikita Willy Akui Dirinya Sering Ditolak Casting Karena Bentuk Gigi dan Penampilannya Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Siapa tak kenal dengan Nikita Willy? Aktris yang kini jadi istri pengusaha sukses Indra Priawan ini dulunya dijuluki sebagai ratu sinetron.

Namun, karier Nikita Willy sebagai aktris ternyata tak selalu berjalan mulus.

Ya, Nikita Willy ternyata pernah mengalami penolakan saat casting iklan dan sinetron dengan alasan karena dandanannya dinilai berlebihan.

"Karena aku sama mamaku enggak ngerti bagaimana kita harus pakai baju atau dandan untuk casting," kata Nikita seperti dikutip dari YouTube Denny Sumargo, Selasa 4 Juli 2023.

Nikita Willy mengatakan, dulu saat casting ibunya sering kali mendandaninya ala tokoh telenovela, yakni Rosalinda.

• Intip, Perbedaan Fasilitas Mewah Kamar Anak Greysia Polii dan Nikita Willy

Namun, ternyata pihak yang menyelenggarakan casting justru menginginkan anak kecil yang apa adanya.

"Tapi ternyata orang casting itu enggak terima itu. Kayak just be yourself jadi anak-anak aja gitu," ujarnya.

Selain suka dandan berlebihan, Nikita juga mengaku sering kali ditolak dalam proses casting hanya karena memiliki bentuk gigi seperti gigi kelinci.

Menurut Nikita, mungkin bagi sebagian orang gigi kelinci memang tampak lucu, tetapi bagi beberapa pihak yang menyelenggarakan casting dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan iklan atau sinetronnya.

"Kadang-kadang aku ditolak gara-gara dulu gigi aku tuh gigi kelinci," ucap Nikita.

• Investasi Emas Jadi Modal Awal Nikita Willy Buka Bisnis, Ungkap Alasannya Soal Pernikahan

Kembali Kerja

Aktris Nikita Willy berencana kembali ke dunia seni peran saat buah hatinya, Issa Xander Djokosoetono, sudah berusia 2 atau 3 tahun.

Pada umur itu, kata Nikita, Isa sudah bisa masuk ke kelas bermain atau playgroup. "Mungkin kalau anak aku sudah playgroup (umur) 2-3 tahun (kembali ke dunia akting).

Sekarang baru 1 tahun 2 bulan," kata Nikita seperti dikutip dari YouTube Denny Sumargo, Selasa 4 Juli 2023.