Contoh Soal Sumatif Bahasa Inggris Kelas 1 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban Terbaru 2023/2024

Soal Sumatif Bahasa Inggris Kelas 1 Kurikulum Merdeka

1. Bagaimana kamu mengucapkan “dia berumur 7 tahun” dalam Bahasa Inggris?

A. She is six

B. She is seven

C. She is eight

D. She is nine

Jawaban : B

2. “My sister is nine years old”. Berapa umur saudaraku?

A. 7 tahun

B. 5 tahun

C. 9 tahun

D. 4 tahun

Jawaban : C

3. Read the conversation carefully!

Teacher: How old are you?

Mia: I am ten years old.

How old is Mia?

A. 6 tahun

B. 10 tahun

C. 12 tahun

D. 7 tahun

Jawaban : B

4. Di bawah ini, manakah yang termasuk sapaan dalam Bahasa Inggris?

A. Goodbye

B. Thank you

C. Hello

D. Sorry

5. Bagaimana kamu mengucapkan “selamat pagi” dalam Bahasa Inggris?

A. Good night

B. Good afternoon

C. Good evening

D. Good morning

Jawaban : D

6. Respon yang tepat untuk “Good afternoon” adalah ….

A. Good afternoon

B. Good evening

C. Goodbye

D. Goodnight

Jawaban : A

7. What color is the sky on a sunny day?

A. Green

B. Blue

C. Red

D. Yellow