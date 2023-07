Tinju Dunia Joe Joyce vs Zhilei Zhang II, Tyson Fury Tawarkan Bantuan Rp 1,6 Juta Peronde

Zhang Zhilei (kanan) menjatuhkan Glenn Thomas selama pertarungan kelas berat mereka di Barclays Center pada 6 Juni 2015 di wilayah Brooklyn di New York City. Tyson Fury keluar memberikan bantuan pada Joe Joyce untuk mengalahkan Zhilei Zhang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia Joe Joyce vs Zhilei Zhang II dijadwalkan berlangsung pada 23 September 2023.

Sabuk WBO Interim kelas berat dipertaruhkan pada duel yang berlangsung di Wembley Arena, London ini.

Pada pertemuan pertama, Zhilei Zhang berhasil mengejutkan Joe Joyce yang tak terkalahkan.

Petinju asal China itu menang TKO setelah Joe Joyce tidak bisa melanjutkan laga.

Penyebabnya adalah bengkak parah dimata Joe Joyce akibat pukulan kidal mematikan Zhilei Zhang.

Untuk dipertandingan kedua ini, Tyson Fury menawarkan bantuan untuk Joe Joyce.

The Gypsy King julukannya bahkan mengklaim tidak akan meminta bayaran mahal untuk membantu rekan senegaranya itu.

Sang pemegang sabuk WBC hanya mematok 100 ribu Euro atau sekitar Rp. 1,6 juta untuk peronde sparing.

Tyson Fury mengklaim ia mempunyai cara untuk mengalahkan Zhilei Zhang yang kokoh.

"Ini adalah pesan untuk Joe Joyce yang besar. Joe, saya melihat Anda membuat pertarungan melawan Zhang muncul lagi.

Jika Anda menginginkan orang kidal yang tepat dari seseorang yang lebih besar, lebih gemuk, lebih cepat, lebih keras, semuanya selain Zhang, silakan datang ke Morecambe dan lakukan sparring dengan saya," kata Tyson Fury.

"Itu hanya bisa memperbaikinya, membuatnya lebih baik. Dan percayalah pada saya, saya punya rahasia untuk Anda dan saya tahu bagaimana mengalahkan Zhang itu - tebang dia seperti pohon ek tua.

Tawarannya ada Joe, dapatkan diri Anda ke Morecambe Bay dan melakukan banyak putaran dengan diri saya sendiri. Naik ke sana, tidak ada yang lebih baik dari itu. Saya tidak akan menagih Anda banyak, hanya £ 100.000 per putaran,” tambahnya.

Joe Joyce saat memeluk Zhilei Zhang ketika kalah TKO beberapa waktu lalu. Joyce kembali rematch dengan Zhang pada September 2023 (Instagram @joejoyceboxing)

Tale of The Tape Joe Joyce vs Zhilei Zhang