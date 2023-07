Jadwal Tinju Dunia 7-9 Juli 2023: Jaron Ennis vs Roiman Villa Hingga Vergil Ortiz vs Stanionis

Kolase Tinju Dunia Eimantas Stanionis vs Vergil Ortiz Jr. Keduanya dijadwalkan adu pukul pada 9 Juli 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut Jadwal Tinju Dunia 7-9 Juli 2023.

Sejumlah laga seru dan sengit tersaji termasuk dalam perebutan gelar.

Diantaranya adalah pertarungan kelas menengah super Diego Pacheco vs Manuel Gallegos.

Duel itu live di DAZN dari Monterrey, Meksiko pada 7 Juli 2023 waktu setempat.

Sehari setelahnya, Raja KO asal Meksiko, Vergil Ortiz Jr naik ring.

Vergil Ortiz menantang pemegang sabuk WBA kelas welter, Eimantas Stanionis.

Duel ini sempat ditunda beberapa kali, pertama karena Eimantas Stanionis yang cedera dan penyakit misterius Vergil Ortiz Jr.

Tinju Dunia yang akan berlangsung di San Antonio, Texas ini juga live di TV Online, DAZN.

Dihari yang sama, penantang sabuk IBF kelas welter Jaron Ennis akan menghadapi Roiman Villa.

Pemenang Roiman Villa vs Jaron Ennis dimungkinkan menghadapi pemenang Errol Spence Jr vs Terence Crawford.

Berikut Jadwal Lengkap Tinju Dunia 7-9 Juli 2023

Jumat 7 Juli 2023

Monterrey, Mexico (DAZN)

Jonathan Rodriguez vs. Israel Gonzalez

10 rounds – junior bantamweights

Diego Pacheco vs. Manuel Gallegos

10 rounds – super middleweights.

