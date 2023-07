3 Lawan Tinju Dunia John Ryder Usai Dikalahkan Canelo, Dua Diantaranya Belum Terkalahkan

TRIBUPONTIANAK.CO.ID - Berikut 3 lawan Tinju Dunia John Ryder usai dikalahkan Canelo julukan Saul Alvarez.

Seperti diketahui, John Ryder kalah dengan angka ketika bentrok dengan Canelo pada 6 Mei 2023 di Meksiko.

Kekalahan itu pun membuat John Ryder gagal merampas label Undisputed Canelo.

Walaupun demikian, John Ryder dianggap sebagai petarung yang tangguh karena mampu bertahan 12 ronde meladeni Sang Raja P4P Boxrec itu.

John Ryder pun ingin mempertahankan eksistensinya dilevel tertinggi kelas Menengah Super.

Petinju asal Inggris ini sudah menyebut tiga nama yang ingin dihadapinya.

Diantaranya belum pernah merasakan kekalahan.

Mereka adalah Gennady Golovkin, Jaime Munguia dan Edgar Berlanga.

Jaime Munguia dan Edgar Berlanga belum terkalahkan.

“Saya ingin sekali, saya telah membuktikan bahwa saya akan pergi ke mana pun,” kata John Ryder.

Menurut John Ryder GGG julukan Gennady Golovkin memang sudah berumur namun kualitasnya tak boleh diragukan.

Sedangkan Jaime Munguia dan Edgar Berlanga bisa jadi pembuktian bagi dirinya.

“Saya belum pernah dijatuhkan sebelumnya, tidak pernah mengalami patah hidung, saya menghadapi banyak rintangan baru dalam pertarungan itu (melawan Canelo, red), tetapi saya mengatasinya. Saya hanya berharap untuk pergi lagi, dengan kesempatan.” tambahnya.

Petinju Inggris John Ryder (kiri) jatuh ke matras saat bertarung melawan petinju Meksiko Saul "Canelo" Alvarez (kanan) untuk memperebutkan gelar kelas menengah super WBA, WBC, IBF, dan WBO di Guadalajara, Negara Bagian Jalisco, Meksiko pada 6 Mei 2023. John Ryder mempunyai sejumlah nama yang ingin dihadapi (ULISES RUIZ / AFP)

