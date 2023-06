Bansos Permakanan Dibagikan 1 Juli 2023, Catat Syaratnya Termasuk Khusus Lansia Berusia 80 Tahun! 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mulai tanggal 1 Juli 2023 bantuan sosial untuk kaum lanjut usia atau Permakan Lansia, akan dicairkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Sosial.

Nantinya, Keluarga Penerima Manfaat Lansia kategori umur di atas 80 tahun.

KPM tersebut juga telah tinggal sebatangkara dan hidup dalam kemiskinan.

Dengan syarat tersebut KPM akan mendapatkan bantuan dalam bentuk makanan jadi.

Makanan tersebut akan disiapkan oleh kelompok masyarakat yang ditunjuk, dengan mekanisme penyaluran 2 kali dalam sehari dalam bentuk makanan siap santap.

Setiap sekali santap, para Lansia akan mendapatkan menu senilai Rp30.000 untuk 2 porsi makanan yang diantar.

Jika dikalikan dalam satu bulan, maka para Lansia akan mendapatkan bantuan permakanan senilai Rp900.000 per bulan.

Pencarian bantuan Permakan Lansia ini, akan berlangsung selama 6 bulan hingga Desember 2023.

Kenapa hanya 6 bulan cairnya?

Karena, tahun 2023 haya bersisa 6 bulan lagi, maka bansos Permakan Lansia akan cair hanya untuk 6 bulan tersisa, yakni Juli hingga Desember 2023.

Menu makanan yang akan diterima para Lansia, yakni nasi, lauk pauk, buah dan air mineral.

Permakan 2023 berbeda dengan Permakan 2023, yakni dalam hal besaran nilainya.

Tahun lalu bantuan yang diterima Rp21.000 per hari atau 630.000 per bulan, maka tahun inu naik Rp 9.000 menjadi Rp30.000 per hari.

Selain itu, tahun ini petugas kirim juga harus memiliki hp android.

