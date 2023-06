Rekor Tinju Dunia Hebi Marapu, Lawan Taiga Imanaga Diundercard Naoya Inoue vs Stephen Fulton

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut rekor Tinju Dunia Hebi Marapu, petinju Indonesia yang hadapi Taiga Imanaga diundercard Naoya Inoue vs Stephen Fulton.

Tinju Dunia Hebi Marapu vs Taiga Imanaga yang dijadwalkan pada 25 Juli 2023 akan tersaji dikelas ringan atau Light Weights.

Diagendakan 8 Ronde, duel ini pun jadi pembuktian bagi Hebi Marapu.

Pasalnya dipertarungan terakhir, Hebi Marapu berhasil meraih kemenangan TKO saat menghadapi Phissanu Chimsunthom asal Thailand.

Hebi Marapu pun berhak atas sabuk IBA Intercontinental Light dan WBC Asian Continental Light usai kemenangan atas Phissanu Chimsunthom.

Sepanjang karir profesionalnya, Hebi Marapu telah 20 kali turun, dengan 18 kemenangan, 1 imbang dan 1 kali tumbang.

Kekalahan dirasakan Hebi Marapu saat menghadapi Hero Tito petinju Indonesia pada tahun 2014 di Balai Sarbini Convention Hall, Jakarta.

Saat itu Hebi Marapu pun hanya kalah angka dari Hero Tito

Hero Tito sendiri kini telah tutup usia atau meninggal dunia pada Februari 2022 usai menghadapi James Mokoginta.

Hebi Marapu tercatat mempunyai rasio KO 65 persen.

Petinju berusia 34 tahun berjuluk Gladiator ini pertama kali debut pada 30 Oktober 2015.

Sebelum dikelas ringan atau Lightweight, Hebi Marapu tercatat pernah dikelas bulu.

Saat itu ia berhasil menyabet sabuk IBA dengan mengalahkan Falazona Fidal.

