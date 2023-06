Malik Scott Bocorkan Jadwal Tinju Dunia Deontay Wilder vs Andy Ruiz

Kolase potret Deontay Wilder vs Andy Ruiz. Keduanya dijadwalkan baku hantam ditahun ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pelatih Deontay Wilder, Malik Scott membocorkan Jadwal Tinju Dunia anak asuhnya menghadapi Andy Ruiz.

Dengan demikian maka pemenang Tinju Dunia ini akan menjadi penantang wajib WBC Tyson Fury.

"Terlihat seperti rute yang mungkin akan kita lalui, tetapi Deontay berada dalam posisi di mana begitu banyak pertarungan besar terjadi sehingga apa pun, lawan mana pun dapat berubah.

Andy Ruiz jelas merupakan salah satu opsi utama saat ini dan kita akan lihat di mana kita akan pergi," kata Deontay Wilder.

Malik Scott malah sudah merencanakan agar duel Deontay Wilder vs Andy Ruiz yang diagendakannya tahun ini tersebut terlaksana di Crypto Center, Los Angeles.

Namun demikian, ia mengatakan jika pada akhirnya negoisiasi menjadi buntu masih ada alternatif lawan lainnya.

Seperti diketahui, Andy Ruiz dan Deontay Wilder sudah lama tak naik ring semenjak pertandingan terakhir ditahun 2022.

Deontay Wilder menjatuhkan Robert Helenius dari Finlandia hingga pingsan di penghujung ronde pertama 15 Oktober di Barclays Center di Brooklyn pada semifinal eliminator sabuk WBC.

Enam minggu sebelumnya, Andy Ruiz dari Imperial, California juga berhasil menjatuhkan kidal Kuba Luis Ortiz tiga kali ke kanvas sebelum pada akhirnya menang dengan angka pasca 12 ronde tuntas.

Sekedar informasi, Deontay Wilder yang berusia 37 tahun, mantan juara WBC, adalah pesaing peringkat satu WBC di divisi kelas berat.

Sedangkan Andy Ruiz yang berusia 33 tahun, yang pernah memiliki sabuk IBF, IBO, WBA dan WBO, adalah petinju kelas berat kedua WBC.

Tale Of The Deontay Wilder vs Andy Ruiz

Deontay Wilder (43-2, 42 KO)

