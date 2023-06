Profil Ulvi Loly Amanda, Model Cantik Asal Sintang yang Banting Setir Jadi Cake Baker

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Melepaskan karier di dunia perbankan dan modelling yang telah membesarkan namanya, kini Ulvi Loly Amanda yang merupakan Dara Wisata Khatulistiwa Kalbar 2013 fokus menjadi full time mom seraya mengembangkan bakat terpendamnya di dunia perbakery-an.

Ulvy merupakan putri berbakat asal Kalbar yang pernah menjadi The Best National Costum dan The Best Eco Presentation pada ajang Miss Earth 2013.

Berawal dari kecintaannya terhadap bolu jadul, pasca hanya di rumah saja ia pun mengambil kelas baking dan mantap memulai usaha.

"Berawal dari kecintaan aku sama bolu terus nular ke suami dan anak. Dulu keseringan beli sampai ngerasa mungkin kalau buat sendiri ada keistimewaannya untuk suami dan anak. Karena kue yang di buat tentu ada sentuhan cinta tulus dari aku sebagai istri dan ibu," ujar Ulvi kepada TribunPontianak.co.id, Sabtu 17 Juni 2023.

Mengikuti suami tugas di Jati Nangor dan tinggal diluar provinsi Kalbar diakui Ulvi awalnya ia sulit menerima kenyataan.

Apalagi sebelum menikah selain menjadi model, ia kerap menjadi MC dan berbagai job lainnya.

"Karena dari yang kerja jadi banker terus tiba-tiba full Ibu Rumah Tangga. Cuma ya jalani saja sambil cari kegiatan rumah tangga yang tetap bisa buat produktif apalagi ada dampaknya ke finansial," ujarnya.

Semenjak menjadi Ibu Rumah Tangga (IRT), Ulvi mengaku jadi tertarik dengan barang-barang dapur. Sebelumnya ia juga sempat membuka jasa titip atau jastip barang dapur sebelum memantapkan hati d usaha baking cake.

Dari jastip diakuinya untung yang ia dapatkan lumayan besar.

Ia pun nekad menyimpan keuntungan dari usaha jasanya untuk membeli oven dan stand mixer.

"Setelah punya alat langsung belajar kursus online dan explore sendiri dari YouTube. Alhamdulillah suami dan anak kasih review positif sampai memberanikan diri kasih tester ke tetangga. Alhamdulillah juga responnya juga positif dan push diri sendiri untuk berani jual," ujarnya.

Kepiawaiannya membuat aneka cake tak terlepas dari support temannya yang memang awalnya sudah jago baking dan membuka kelas online.

Saat ini ia fokus menjual bolu jadul.

"Karena permintaannya banyak jadi fokusnya di bolu itu, jenis lain kayak marmer, susu, pandan, coklat dan lainnya. Jadi berkat support teman juga, walau jadi IRT harus tetap ada pendapatan," ujarnya.