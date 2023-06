50 Soal & Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 8 Ulangan/Ujian Sumatif Semester 1 2023 K Merdeka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal ulangan Bahasa Indonesia kelas 8 SMP/MTs semester 1 berikut ini.

Soal Bahasa Indonesia Kelas 8:

1. Bacalah tajuk rencana berikut dengan saksama!

Sudah semestinyalah pemimpin Amerika tersebut mengambil langkah tegas seperti itu. Kalau tidak, bukan saja kepentingan rakyat Amerika yang akan dirugikan, tetapi lebih besar lagi kepentingan ekonomi Amerika dalam kaitannya dengan kepercayaan asing yang akan dirugikan.

Dengan langkah baru seperti yang diumumkan oleh Presiden Bush, kelak akan disiarkan ke publik dan dihukum. Akuntansi perusahaan juga akan ditarik keluar sistem yang kurang terbuka (out of the shadows). Dengan kata langkah itu pula, kepentingan investor kecil dan pemegang pensiun akan dilindungi.

Pandangan redaksi pada tajuk rencana terdapat dalam kalimat …

a. Kepentingan ekonomi AS dirugikan cukup besar gara-gara skandal akuntansi yang dilakukan oleh presiden.

b. Perusahaan akuntansi akan ditarik dari sistem yang kurang terbuka (out of the shadow).

c. Dengan keterbukaan, kepentingan investor kecil dan pemegang pensiun akan dilindungi.

d. Sudah semestinyalah pemimpin AS mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang korupsi.

Jawaban : D

2. Bacalah penggalan karya tulis berikut dengan saksama!

……. lebih dari 50 persen siswa tidak tertarik dengan materi pembelajaran menanggapi drama. Berdasarkan fakta diatas guru Bahasa Indonesia dituntut lebih kreatif dalam menyajikan materi tersebut. Hal ini sangat penting dilakukan, supaya pembelajaran dapat menarik minat belajar siswa. Dengan menggunakan media pembelajaran berbasis TIK seorang guru dapat memberikan contoh-contoh konkret berupa visualisasi drama. Sehingga siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur struktur pembangun drama secara tepat.

Cuplikan karya tulis diatas merupakan bagian…

a. Pendahuluan

b. Tujuan

c. Rumusan Masalah

d. Latar Belakang Masalah

Jawaban : D

3. Cermatilah tema karya tulis berikut!

Penerapan teknik kata selingkung dalam menulis puisi siswa SMA di Jakarta

Latar belakang masalah karya tulis yang sesuai dengan tema tersebut adalah…

a. Masih banyak siswa SMA di Jakarta mengalami kesulitan dalam menulis puisi

b. Siswa SMA di Jakarta perlu belajar tentang cara menulis puisi yang baik.

c. Setiap menulis puisi siswa di Jakarta selalu memilih diksi yang tepat

d. Siswa SMA harus memilih diksi yang tepat dalam menulis puisi.

Jawaban : A

4. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

Tenaga kerja yang menjadi andalan pada masa pembangunan ini adalah tenaga kerja yang memiliki profesionalisme, mandiri, dan kreatif. Namun, kenyataannya perbandingan penawaran tenaga kerja lebih besar daripada lapangan kerja yang tersedia. Seharusnya sejak pendidikan formal di SD, anak didik sudah diarahkan…

Kalimat yang tepat untuk melanjutkan paragraf di atas adalah…..

a. untuk menjadi manusia terampil, ahli di bidangnya, dan mampu menciptakan lapangan kerja baru, sehingga mereka menjadi manusia mandiri

b. ke arah yang lebih baik lagi

c. untuk masuk ke sekolah yang jenjang pendidikannnya lebih terarah

d. untuk menjadi calon tenaga kerja yang bersedia ditempatkan di dalam dan luar negeri

Jawaban : A

5. Saya berpendapat bahwa perli ada terobosan baru untuk memajukan koperasi siswa di sekolah yakni mengelola koperasi menyediakan barang-barang yang konsumsi siswa disekolah.

….

Sanggahan logis yang tepat berdasarkan pertanyaan tersebut adalah….

a. saya kurang sependapat dengan Satya kalau koperasi sekolah harus menyediakan barang-barang yang dikonsumsi siswa.

b. Saya kurang setuju dengan pendapat satya kalau ingin memajukan koperasi siswa pengelola harus menyediakan barang-barang yang dikonsumsi siswa.

c. Menurut saya, pendapat Satya baik. Namun perlu dipertimbangkan masalah permodalan koperasi yang hingga saat ini belum terbatas.

d. Menurut saya pendapat satya kurang realistis karena koperasi di sekolah ini baru berdiri.

Jawaban : C