40 Soal Ulangan/Ujian Sumatif PKN Kelas 8 Semester 1 Kurikulum Merdeka Lengkap Kunci Jawaban PPKN

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal ulangan PKN kelas 8 SMP/MTs semester 1 berikut ini.

Ada 40 contoh soal ulangan sumatif semester 1 baik kurikulum merdeka maupun K13.

Cermati dan pahami setiap pertanyaan yang ada selanjut nya berikan jawabanmu.

Sandingkan jawabanmu dengan kunci jawaban yang ada.

Semakin banyak kamu benar dalam menjawab pertanyaan menunjukan tingkat pemahaman yang baik akan materi tersebut.

Selain soal PKN dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 8 SMP/MTs.

(Lengkap soal dan kunci jawaban ulangan SMP kelas 8 klik link)

Soal PKN Kelas 8:

1. Menurut UU No. 12 Tahun 2011,tata urutan peraturan perundang-undangan yang berada dibawah UUD 1945

adalah ...

a. Ketetapan MPR c. Peraturan presiden

b. Perppu d. Undang-undang

Jawab : a

Baca juga: Soal Ulangan/Ujian Sumatif PJOK Kelas 8 Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban PJOK Kurikulum Merdeka

2. Prosedur untuk mengadakan perubahan UUD 1945 sesuai dengan pasal ...

a. Pasal 36 c. Pasal 38

b. Pasal 37 d. Pasal 39

Jawab : b

3. Tata urutan perundang-undangan RI pertama kali diatur dalam ...

a. Tap MPR No. XX/MPRS/1966 c. Tap MPR No. III/MPR/2004

b. Tap MPR No. III/MPR/2000 d. UU No. 10 Tahun 2004

Jawab : a