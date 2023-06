Contoh Soal Bahasa Inggris Kelas 11 Ulangan/Ujian Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban Kurikulum Merdeka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal ulangan Bahasa Inggris kelas 11 semester 1 tahun 2023.

Adapun soal yang dirangkum dalam artikel ini merupakan soal dan kunci jawaban baik yang mempelajari kurikulum merdeka maupun K13.

Cermati dan pahami setiap pertanyaan yang ada selanjutnya berikan jawabanmu.

Adanya kunci jawaban tentu akan mempermudahmu dalam mengoreksi hasil belajar.

Selain soal Bahasa Inggris dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 11.

(Lengkap soal dan kunci jawaban semua pelajaran Kelas 11 klik link)

Soal Bahasa Inggris Kelas 11:

The following dialogue is for number 1 to 3.

Pete: “Would you like dinner with me tonight?”

Kate: “Thank you. I’d love to.”

1. From the dialogue above we conclude that….

a. Kate declines the invitation.

b. Pete wants to have dinner.

c. Kate loves Pete.

d. Pete invites Kate to have dinner together.

e. Pete make a date with Kate.

Jawaban: d

2. What the Underline sentence express?

a. Accepting invitation.

b. Refusing help.

c. Greeting.

d. Canceling invitation.

e. Agreeing an appointment.

Jawaban: a

3. Is Pete inviting Kate?

a. No, she doesn’t.

b. Yes, he is.

c. Yes she isn’t.

d. No, they aren’t.

e. Yes, it isn’t.

Jawaban: b

4. Rosa: “You look unhealthy, boy.”

Sandy: “Yes, I get a headache and a stomachache.”

Rosa: “You should go to a doctor. Come on, I will accompany you.”

Sandy: “Ok.”

The underlined words show….

a. agreement

b. disagreement

c. suggestions

d. offer

e. opinion

Jawaban: a

Read the following dialogue to answer the question number for 5 to 9.

Lockwood middle School

307 Main Street

Lockwood, NJ 51686