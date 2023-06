Tinju Dunia Zhilei Zhang vs Joe Joyce II Ditetapkan, Tak Hanya Sabuk WBO yang Dipertaruhkan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia Zhilei Zhang vs Joe Joyce II telah ditetapkan untuk bergulir pada 2 September 2023 di OVO Arena Wembley Di London.

Hal ini pun telah dikonfirmasi oleh Zhilei Zhang sang Raksasa asal China.

Tentu pada rematch ini tak hanya sabuk WBO Interim yang dipertaruhkan oleh Zhilei Zhang.

Nama besar Asia dan tentunya China tentu berada dipunggung Zhilei Zhang.

Sementara bagi Joe Joyce tentu kehormatan karena telah dikalahkan TKO pada duel pertama.

Shane Watson, manajer Joyce, sebelumnya mengungkapkan bahwa Joe Joyce telah menggunakan hak kontraktualnya untuk segera melakukan pertandingan ulang dengan Zhilei Zhang.

Untuk diketahui, Zhilei Zhang merusak rekor Joe Joyce yang sebelumnya tak terkalahkan pada 15 April di Copper Box Arena di London.

Zhilei Zhang yang merupakan peraih medali perak Olimpiade 2008 masih dianggap sebagai lawan yang berisiko bagi Joe Joyce.

Terlebih pada pertemuan pertama, mata kanan dari Joe Joyce bengkak parah sehingga dihentikan oleh wasit.

Hal tersebut sesuai rekomendari seorang dokter British Boxing Board of Control menginstruksikan wasit Howard Foster untuk menghentikan pertarungan 12 ronde yang dijadwalkan.

Walaupun memang Joe Joyce tidak mengeluh tentang penghentian dan ramah dalam kekalahan.

Zhilei Zhang sendiri berambisi untuk menghadapi Tyson Fury yang kini memegang sabuk WBC.

Namun tentu dengan pertandingan ulang ini, Zhilei Zhang harus kembali berhasil menang.

Kolase Zhilei Zhang (kiri) dan Joe Joyce (kanan). Joe Joyce babak belur dihantam Zhilei Zhang pada awal tahun 2023. Kini rematch dijadwalkan pada September 2023 (Kolase Tribun Pontianak)

Tale of The Tape Joe Joyce vs Zhilei Zhang