Lawan Tinju Dunia Canelo Bertambah Usai Baku Cabut Jaime Munguia vs Sergiy Derevyanchenko Tuntas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lawan Tinju Dunia Canelo julukan Saul Alvarez bertambah.

Setelah sebelumnya ada David Benavidez yang menagih sebagai penantang wajib sabuk WBC.

Kini hadir Lawan baru yang cukup tangguh yang juga berasal dari Meksiko.

Adapun Lawan yang dimaksud adalah Jaime Munguia.

Jaime Munguia berhasil menunjukan kekuatannya ketika baku cabut dengan Sergiy Derevyanchenko.

Walaupun tak begitu kokoh dan sempat sempoyongan, Jaime Munguia sukses keluar sebagai pemenang.

Walaupun memang kemenangan itu tak lepas dari kontroversi karena dinilai penilaian yang kurang objektif dari juri.

Jaime Munguia pun kini menjadi pemegang sabuk WBC Silver dikelas Canelo.

Keinginan Jaime Munguia untuk menghadapi Canelo kembali ditegaskan promotornya, Oscar De La Hoya.

"Pertarungan itu tak terelakkan bagi keduanya," kata Oscar De La Hoya.

Canelo sendiri belum menentukan langkah selanjutnya usai pertarungan terakhir menghadapi John Ryder.

Selain David Benavidez, nama yang terus disebutkan Canelo adalah Dmitry Bivol.

Namun Dmitry Bivol menolak jika rematch dilakukan kembali dikelas 175 pon dimana sabuk WBA miliknya dipertaruhkan.

Kolase Canelo dan Jaime Munguia (kanan). Oscar De La Hoya mendambakan duel Canelo vs Munguia terealisasi (Kolase Tribun Pontianak)

Tale of The Tape Canelo vs Jaime Munguia