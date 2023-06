Ricuh! Hasil Tinju Dunia Floyd Mayweather vs John Gotti III Senin 12 Juni 2023 Berakhir Bak Tawuran

Screenshot potongan duel Floyd Mayweather Jr vs John Gotti III

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ricuh! Hasil Tinju Dunia yang mempertemukan Floyd Mayweather vs John Gotti III Senin 12 Juni 2023 berakhir bak tawuran.

Duel yang sejatinya dijadwalkan 8 ronde pun harus dihentikan oleh wasit lebih cepat.

Hal ini karena kedua petarung sama-sama saling menghujat diatas ring.

Hujatan yang dilayangkan itu pun lebih besar dan banyak dibanding jual beli pukulan yang terjadi.

Begitu ronde pertama dimulai, Floyd Mayweather mempermainkan John Gotti III dan mulai melepaskan pukulan sejak awal.

John Gotti III tidak banyak memberikan balasan terhadapan serangkaian pukulan Floyd Mayweather.

Begitu memasuki ronde kedua, Floyd Mayweather mendominasi dan seolah mengolok-olok John Gotti III.

Hingga pada akhirnya pada ronde keenamnya, Kenny Bayless yang menjadi wasit memperingkatkan keduanya.

Tak digubris, Kenny Bayless pun menghentikan Tinju Dunia eksebisi tersebut.

Namun bukannya kembali ke sudut masing-masing dan bersalaman, John Gotti III maju menyerang Floyd Mayweather.

Kedua kubu pun masuk ke dalam ring, ada yang menceoba melerai dan ada yang ikut berkelahi.

Pada akhirnya, baik Floyd Mayweather maupun John Gotti harus dikawal untuk keluar dari ring.

Dengan demikian, Hasil Tinju Dunia Floyd Mayweather vs John Gotti III dinyatakan NC atau No Contest.

