Sudah Hadapi Golovkin, Charlo dan Munguia, Derevyanchenko Bocorkan Siapa yang Punya Pukulan Terlemah

Kolase Tinju Dunia Sergiy Derevyanchenko vs Jaime Munguia. Petarung asal Ukraina ini membeberkan pukulan yang paling kuat pernah dihadapinya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sergiy Derevyanchenko memberikan pengakuan mengejutkan usai Tinju Dunia menghadapi Jaime Munguia.

Petinju asal Ukraina itu pun membandingkan kekuatan pukulan Jaime Munguia dengan Gennady Golovkin dan Jermall Charlo.

Menurutnya, kekuatan Jaime Munguia tidak sebanding dengan lawan-lawannya sebelumnya.

“Serius, Golovkin dan Charlo adalah pemukul yang lebih kuat,” kata Sergiy Derevyanchenko.

Ia pun berambisi untuk melakukan pertandingan ulang.

Sergiy Derevyanchenko meyakini jika seharusnya ia yang menang.

“Saya pikir saya menang. Saya mengendalikan setiap putaran. Saya memenangkan (setidaknya) delapan ronde. Saya ingin pertandingan ulang,” katanya usai pertarungan.

Walaupun demikian, ia tetap memuji Jaime Munguia yang hampir jatuh namun bisa kembali bangkit.

“Saya melihat dia kelelahan. Tapi dia petarung yang tangguh. Dia pulih dan kembali.

Saya tidak sedih, sungguh, karena saya tahu saya memenangkan pertarungan. Saya merasa bahwa saya menang karena penonton bersorak untuk saya. Saya menghargai itu. Saya berjuang untuk rakyat.” katanya.

Disisi lain, Jaime Munguia mengaku Sergiy Derevyancheko adalah lawan yang tangguh.

Pria yang mempunyai wajah seperti Jet Li ini mengaku kewalahan menghadapinya.

“Kami mengalami pertarungan yang sulit. Itu adalah tantangan besar, dan kami lulus ujian. Itu adalah pertarungan yang hebat. Saya akan terus berjuang.” kata Jaime Munguia.

Cuplikan Kolase Tinju Dunia Jaime Munguia vs Sergiy Derevyanchenko. Duel ini berakhir 12 ronde (Kolase Tribun Pontianak)

Tale of The Tape Jaime Munguia vs Sergiy Derevyanchenko