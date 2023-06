Soal Ulangan Sumatif Bahasa Inggris Kelas 5 Semester 2 Lengkap Kunci Jawaban UAS/PAT B Inggris Kls V

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal ujian sekolah semester 2 Bahasa Inggris Kelas 4 SD/MI sebagai pembelajaran menghadapi ujian sekolah.

Terdiri dari soal pilihan ganda dan essay yang dapat melatih kemampuan siswa dalam meningkatkan pemahamannya terhadap pelajaran.

Pastikan dalam berlatih mengerjakan seluruh soal sendiri dan kunci jawaban sebagai pembanding dari soal yang dijawaba.

Sehingga persiapan yang dilakukan berjalan maksimal, untuk mengevaluasi kemampuan.

1. A : “Can you operate the laptop?”

B : “…”

The correct answer is …

a. Yes, I can

b. No, I don’t

c. Yes, I can’t

d. Yes, I do

Jawaban : A

2. A : “Do you like swimming?”

B : “ … ”

The correct answer is …

a. No, I can’t

b. Yes, I do

c. No, I do

d. Yes, I don’t

Jawaban : B

3. Ten thousand and four hundred rupiah = …

a. Rp 9.500

b. Rp 10.500

c. Rp 9.400

4. Rp 10.400

Jawaban : D

5. A : “How much do I have to pay for this t-shirt?”

B : “It’s fifty thousand and five hundred rupiah”

Fifty thousand and five hundred rupiah = …

a. 50.500

b. 50.000

c. 500.500

d. 500.000

Jawaban : A

6. A : “Are there books on the table?”

B : “Yes, …”

The correct answer is …

a. There are

b. There is

c. She is

d. We are

Jawaban : A

7. Rachel is a nurse, she works daily in a …

a. Restaurant

b. Hospital

c. Bank

d. Store

Jawaban : B

8. I want to cure sick animals when I grow up. I want to be …

a. A vet