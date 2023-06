Soal Bahasa Inggris Ujian Akhir Semester 2 Kelas 3 SD dan Kunci Jawaban Soal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah kumpulan Soal Bahasa Inggris ujian akhir sekolah Semester 2 untuk Kelas 3 SD.

Kumpulan terdiri dari pertanyaan pilihan ganda dan essay.

Ada pula kunci jawaban untuk memudahkan siswa menjawab.

Jadikan soal dan kunci jawaban ini sebagai bahan materi belajar siswa.

Tingkatkan wawasan dan dapatkan nilai tertinggi di Kelas 3 SD.

Berikut soal Bahasa Inggris Kelas 3 SD Semester 2.

1. Father and mother are my….

Children

Parents

Friend

Brother

Jawaban: B

2. Is – my – Mr. Reza – grand father

The correct order is….

My Mr. Reza is grand father

My is grand father Mr. Reza

Mr. Reza is grand father my

Mr. Reza is my grandfather

Jawaban: D