Soal Bahasa Inggris Kelas 2 SD Ujian Akhir Semester 2 dan Kunci Jawaban Soal Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lihat kumpulan Soal Bahasa Inggris ujian akhir sekolah / UAS kelas 2 SD Semester 2.

Ada 20 pertanyaan soal isian dan15 pertanyaan soal essay.

Soal dilengkapi kunci jawaban isian dan essay.

Adanya kunci jawaban akan memudahkan siswa mengisi soal.

Wawasan siswa yang berlatih dengan soal dan kunci jawaban ini akan bertambah.

Berikut ini soal Bahasa Inggris Kelas 2 SD Semester 2 isian dan essay.

1. We have lunch in the ….

2. Warna kuning in english is ….

3. Good afternoon in Indonesian is ….

4. 32 + 13 = …….

5. T – R – E – H – O – M = …..

Match the suitable answer 6-15!

a. Sleepy