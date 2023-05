Simak Syarat dan Aturan Baru Naik KRL Resmi Berlaku Per 1 Juni 2024

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak syarat dan aturan baru naik Kereta Rel Listrik atau KRL resmi berlaku mulai 1 Juni 2023.

Kini PT KAI Commuter (KCI) mulai memberlakukan Grafik Perjalanan Kereta atau Gapeka 2023 mulai 1 Juni 2023.

Menggantikan Gapeka 2021 sehingga membuat perjalanan KRL Jabodetabek mengalami beberapa perubahan.

Berikut syarat dan aturan baru naik KRL Jabodetabek mulai 1 Juni 2023

1. Jumlah Perjalanan KRL Bertambah

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan, pihaknya akan menambah perjalanan commuter line atau KRL dari 1.081 perjalanan per hari menjadi 1.133 perjalanan per hari mulai 1 Juni 2023.

"Per 1 Juni kami akan melayani 1.133 perjalanan dengan mengoperasionalkan 98 trainset yang beredar di rel," ujar di Kantor PT KCI Stasiun Juanda, Jakarta, Senin 29 Mei 2023.

Rincian jumlah perjalanan masing-masing rute sebagai berikut, Commuter Line Bogor 420 perjalanan per hari, Commuter Line Cikarang 282 perjalanan per hari, Commuter Line Rangkasbitung 221 perjalanan per hari, Commuter Line Tangerang 124 perjalanan per hari, dan Commuter Line Tanjung Priok 86 perjalanan per hari.

"Tapi nanti mungkin melihat kondisi perjalanan di Manggarai ketika terjadi kepadatan feeder-feeder masih siap untuk kami jalankan," tambahnya.

Perjalanan Commuter Line Bogor, pada lintas Depok-Manggarai/Jakarta Kota, KCI akan menambahan frekuensi perjalanan pada jam sibuk pagi mulai pukul 04.00-08.00 WIB yaitu sebanyak 2 perjalanan menjadi 50 perjalanan dengan headway 5 menit.

Sedangkan untuk perjalanan pada lintas Jakarta Kota-Nambo/Bogor pada jam sibuk sore mulai pukul 15.00-20.00 WIB akan ditambah 1 perjalanan menjadi 52 perjalanan dengan headway rata-rata selama 5 menit.

Untuk mengantisipasi pengguna yang transit di Stasiun Manggarai ke arah Sudirman/Tanah Abang/Duri di jam sibuk pagi, KAI Commuter menambah 13 perjalanan pada lintas Manggarai-Kampung Bandan menjadi 33 perjalanan.

Sedangkan untuk pelayanan pengguna yang transit di Stasiun Manggarai dari arah Duri/Tanah Abang/Sudirman di jam sibuk sore, ditambah 17 perjalanan menjadi 40 perjalanan pada lintas Kampung Bandan-Manggarai.

2. Perjalanan Lebih Cepat dan Waktu Tunggu Dipangkas