Sebanyak 24 Pelajar Kelas IX SMP IT Anak Shaleh Mempawah di Wisuda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Anak Shaleh Mempawah melaksanakan acara perpisahan dan silaturahmi siswa kelas IX, di Rumah Budaya Melayu Kabupaten Mempawah, Senin 29 Mei 2023.

Diketahui sebanyak 24 siswa-siswi SMP IT Anak Shaleh yang pada hari ini perpisahan dan mengikuti wisuda akbar kelulusan kelas IX.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kasi Kebudayaan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disdikporapar) Mempawah, dan dilanjutkan sambutan oleh Wakil Ketua Yayasan Nurul Ummah Drs Panut Sudarmoko.

Dalam acara tersebut, Kepala SMP IT Anak Shaleh Mempawah, Bayu Indra Pratama, mengucap syukur karena acara perpisahan dapat terlaksana, setalah tiga tahun lamanya siswa-siswinya menjalankan proses belajar mengajar.

"Alhamdulillah pada hari ini dapat kita laksanakan Tasyakuran Akhirussannah siswa Kelas IX Angkatan III SMP IT Anak Shaleh Mempawah Tahun Ajaran 2022-2023 di gandeng dengan Wisuda Akbar Tahfidz Al Quran SMP IT Anak Shaleh," terang Bayu Indra Pratama.

Bayu menyampaikan di hadapan para pelajarnya bahwa setiap pertemuan pasti ada perpisahan, seperti halnya pada hari ini terlaksana perpisahan kelas IX SMP IT Anak Shaleh.

"Setalah tiga tahun menempa diri mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah, dan di Tahun 2023 ini masa kebersamaan kita sudah akan berakhir yaitu kalian memasuki masa kelulusan," ucap Bayu.

Di hadapan orangtua siswa dan tamu undangan, Bayu menyampaikan bahwa SMP IT Anak Shaleh secara operasional berjalan pada tahun 2018.

Dikatakannya, terselenggaranya pendidikan di SMP IT Anak Shaleh mengacu pada konsep one for all, yang artinya dalam 1 atap sekolah, peserta didik akan mendapatkan pendidikan umum, pendidikan agama dan pendidikan keterampilan.

Seperti halnya pendidikan umum yang mengacu pada kurikulum nasional yang dikembangkan oleh kementrian pendidikan nasional.

Kemudian untuk pendidikan agama menekankan pendidikan akidah, akhlak dan ibadah yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, menumbuhkan biah solihah di dalam lingkungan sekolah dan qudwa hasanah oleh seluruh guru dan karyawan sekolah.

"Adapun untuk pendidikan keterampilan dikemas dalam kegiatan ekstrakulikuler yang menyediakan beragam pilihan kegiatan yang seluruhnya mengacu pada prinsip-prinsip keterampilan hidup (life skill)," terangnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, salah satu siswi berprestasi penghafal Quran 10 Juz yakni Anisa Ulinuha, menyampaikan perasaan suka dukanya selama bersekolah di SMP IT Anak Shaleh.

"Banyak suka duka selama menjadi pelajar, mulai dari pembelajaran daring saat kelas 7, pembelajaran dengan shift pagi dan siang saat kelas 8, dan menempuh pelajaran seperti biasa saat kelas 9," katanya.

Dikatakannya, selain menempuh pelajaran umum, para siswa juga belajar mengenai Al-Quran dan ujian munaqosah.

"Untuk itu izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada ustadz dan ustadzah kami yang selalu sabar dan tekun dalam mengajar kami selama di sekolah,” terangnya. (*)

