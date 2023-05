Contoh Teks MC Formal dan Semi Formal, Acara Islami dan Perpisahan Sekolah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Seorang pembawa acara pasti membutuhkan catatan untuk membuat acara berjalan lancar.

MC atau Master Of Ceremony selalu menjadi pemandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Uniknya MC dapat digunakan dalam semua jenis acara. Mulai dari acara formal, semi formal dan non formal.

Seorang MC membutuhkan teks pembawa acara yang memandu jalannya acara dari mulai hingga berakhir.

Contoh teks MC formal maupun semi formal juga perlu disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilakukan.

Misalnya dalam acara formal, MC harus menggunakan bahasa yang formal atau resmi. Sementara pada acara informal, MC bisa berimprovisasi untuk menarik penonton agar gembira dan terkesan.

Untuk menjadi seorang MC tidaklah mudah, Kamu harus memenuhi beberapa syarat sebelum mulai memandu sebuah acara.

Syarat tersebut adalah memiliki kepribadian sangat baik, berpenampilan simpatik dan atraktif, mahir dalam berkomunikasi dan berbahasa yang baik, cekatan dan tanggap, hingga memiliki pengetahuan luas.

Perlu kamu ketahui bahwa seorang MC tidaklah cukup dengan voice atau suara bagus saja.

Akan tetapi, seorang MC harus bisa menghibur, menarik perhatian, pembangkir semangat, hingga menyampaikan pesan moral kepada khalayak ramai.

Biasanya seorang MC berasal dari orang-orang yang berkepribadian ceria setiap harinya. Sehingga mampu mencairkan suasana.

Contoh Teks MC Islami

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhالحمد لله رب العالمين- وبه نستعين على امورالدنياوالدين – والصلاةوالسلام على سيدناومولنامحمد- وعلى اله وصحبه اجمعين- ولاحول ولاقوةالابالله العلى العظيم- امابعد

Yang terhormat para alim, ulama’, sesepuh-pinisepuh. Wabil khusus Bapak Ky. …….. yang kami nanti-nantikan segala fatwah dan mauidhoh hasanahnya.Yang terhormat jajaran perangkat desa, Desa Pesantren yang kami patuhi segala peraturannya.Tamu undangan, hadzirin walhadzirat yang kami hormati.Muslimin walmuslimat rohimakumullah yang saya mulyakan.Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Sehingga kita dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di masjid ini dengan tiada suatu halangan apapun. Semoga perkumpulan kita malam hari ini membawa manfaat di dunia dan di akhirat.Keduanya shalawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang mana Beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya, dengan ucapan Amin Allahumma Amin.Sebagai pemandu acara tidak lain saya akan membacakan susunan acara pada Pengajian malam hari ini:Acara yang pertama : PembukaanAcara yang kedua : Pembacaan Ayat-ayat suci Al-Qur’an dan Sholawat NabiAcara yang ketiga : TahlilAcara yang keempat : Sambutan-sambutan

Acara yang kelima : Mauidzoh Hasanah, Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Acara yang keenam : Penutup